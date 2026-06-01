Огромни редици на бензинските пумпи во Крим

Бензинските пумпи во окупираниот Крим наводно престанале да продаваат ваучери за гориво на граѓаните, додека на станиците се формираат долги редици. Услугата за продажба на ваучери останува достапна само според постојните договори, според локалните извештаи што вчера ги објави каналот Севастопол Телеграм, пишува НВ.

Во меѓувреме, каналот Кримски ветер Телеграм објави видео на кое се гледаат редици од десетици возила чии возачи се обидуваат да купат гориво.

The strikes on Russian logistics are yielding their results. pic.twitter.com/F85jV2OOXy — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 31, 2026

Властите воведуваат ограничувања

Поради недостигот на гориво, рускиот лидер на Крим, Сергеј Аксјонов, објави дека продажбата на бензин АИ-95 ќе биде ограничена на 20 литри по лице дневно од 30 мај.

Според Аксјонов, почнувајќи од 9 часот наутро по локално време во сабота, секое лице ќе може да купи максимум 20 литри бензин АИ-95 дневно. Тој, исто така, ги повика жителите на окупираниот полуостров да не складираат гориво и да полнат гориво „како и обично“.

Слично ограничување претходно беше воведено во окупираниот Севастопол, каде што продажбата на бензин исто така беше ограничена на 20 литри по лице.

Гувернерот најавува зголемени испораки

Михаил Развожаев, рускиот гувернер на Севастопол, изјави дека испораките на гориво ќе бидат зголемени. Според него, сите служби за итни случаи и градските претпријатија во градот имаат доволно залихи на гориво и продолжуваат да функционираат нормално.