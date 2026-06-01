Брисел до големите технолошки компании: Прифатете одржлива вештачка интелигенција или одете си!

БРИСЕЛ — Шефот за енергија на Европската унија вели дека компаниите кои сакаат да профитираат од бумот на вештачката интелигенција се добредојдени во Европа — но само ако покажат дека се посветени на целите на блокот за енергија, клима и животна средина.

Тоа значи поддршка на обновливи и нуклеарни извори на енергија наместо фосилни горива, и рециклирање на количините на вишок топлина од центрите за податоци за греење на домовите и бизнисите на Европејците, изјави комесарот за енергетика на ЕУ, Ден Јергенсен.

Бумот на вештачката интелигенција создава огромна побарувачка за нови центри за податоци, при што САД и Кина предводат во изградбата на објектите потребни за напојување на големи јазични модели како ChatGPT, Claude и кинескиот Doubau. ЕУ сака да го стигне темпото. Но, овие центри бараат огромни количини електрична енергија за нивно напојување и вода за нивно ладење. Товарот што ова го става врз енергетските мрежи и животната средина го направи бумот контроверзен, особено во Европа, која има многу построги зелени правила од САД или Кина.

Јергенсен рече дека овие центри не смеат да ги зголемат сметките за енергија или емисиите на јаглерод.

„Мислам дека пазарот за вештачка интелигенција во Европа ќе биде многу голем“, рече тој. „Но, компаниите што се активни во Европа во градењето центри за податоци едноставно треба да ја усвојат позицијата дека одржливоста е во нивна предност.“

Брисел се подготвува да претстави нов пакет за „технолошки суверенитет“ во среда, насочен кон намалување на зависноста на Европа од странски добавувачи на технологија во сектори како што се cloud computing, вештачка интелигенција и полупроводници. Се очекува брзата експанзија на вештачката интелигенција нагло да ја зголеми побарувачката за електрична енергија низ цела Европа во текот на следната деценија.

„Гледаме во деценија каде што потрошувачката на енергија од центрите за податоци во Европа лесно може да се удвои, можеби дури и повеќе од тоа“, рече Јергенсен. „А тоа е предизвик“.

ЕУ веќе се бори со тоа како да обезбеди повеќе чиста електрична енергија за индустријата и транспортот и греењето на домовите, активности кои моментално се потпираат директно на согорување на нафта и гас. Бумот на центрите за податоци ќе го комплицира тоа со тоа што ќе додаде уште поголема побарувачка за чиста електрична енергија.

Европската комисија, исто така, подготвува нова етикета за одржливост за центрите за податоци што би ги оценувала објектите врз основа на метрики како што се енергетска ефикасност, употреба на вода и обновување на отпадната топлина. Но, предлогот веќе предизвика критики и од индустријата и од владите на ЕУ, особено во врска со нацрт-критериумите кои се чинеше дека ја фаворизираат обновливата електрична енергија, а ја исклучуваат нуклеарната енергија.

Јергенсен одби директно да коментира за нацрт-предлогот, но сигнализираше дека Комисијата ги слуша критиките. „Ние секогаш ја одразуваме технолошката неутралност“, рече тој.

Подоцна во интервјуто, тој експлицитно ги опиша и обновливите извори на енергија и нуклеарната енергија како дел од транзицијата на Европа кон чиста енергија.

„Очекуваме центрите за податоци… да го поддржат нашиот Зелен договор во Европа и транзицијата кон почиста енергија, и нуклеарна и обновлива“, рече тој.

И покрај загриженоста на операторите дека построгите барања за одржливост би можеле да ги одвратат инвестициите, Јергенсен ја отфрли идејата дека зелената агенда на Европа и амбициите за вештачка интелигенција се некомпатибилни.

Загриженост за цените на енергијата

Додека владите се тркаат да привлечат инвестиции од технолошки гиганти како што се Амазон, Мајкрософт и Гугл, креаторите на политиките се сè повеќе загрижени за енергетските последици од растот на секторот.

Ирска се појави како еден од раните предупредувачки знаци. Центрите за податоци сега трошат повеќе од 20 проценти од електричната енергија во земјата – највисок удел по глава на жител во светот – а во извештај објавен минатата недела од „Beyond Fossil Fuels“ и „Friends of the Earth Ireland“ се тврди дека бумот веќе ги зголемил трошоците на сметките за електрична енергија на домаќинствата. Јоргенсен предупреди дека доколку секторот не стане поинтегриран во локалните енергетски системи, политичката реакција може да расте.

„Ако тие ја гледаат [одржливоста] како неповолна положба, тогаш веројатно сме во лоша позиција“, рече тој.

Една од главните загрижености на комесарите е ограничената употреба на отпадна топлина од серверите од страна на индустријата, која често се ослободува неискористена во атмосферата.

„Ако денес користиме само половина од вишокот отпадна топлина, би можеле да загрееме 4 милиони европски домови“, рече Јергенсен. „Според мене, ова е неприфатливо.“

На прашањето дали компаниите за вештачка интелигенција треба да помогнат во изградбата и финансирањето на енергетската инфраструктура потребна за напојување на нивните центри за податоци, Јергенсен рече дека пристапот на крајот ќе зависи од националните влади.

„Ова ќе биде многу различно од земја-членка до земја-членка“, рече тој. „Но, нема сомнение дека овие огромни потрошувачи на енергија ќе го движат и пазарот, затоа поддршката на транзицијата што ја сакаме е важна.“

Комисијата моментално има малку достапни податоци за потрошувачката на енергија во центрите за податоци. Претходните извештаи покажаа дека само 36 проценти од центрите за податоци кои се должни да пријавуваат податоци за енергетска ефикасност според правилата на ЕУ го сториле тоа.

„Ни треба поголема транспарентност бидејќи тие се многу важен играч“, рече Јергенсен. „Исто така е во нивен интерес да покажат колку добро се справуваат и дека можат да бидат дел од решението, а не само проблем.“ (Политико)