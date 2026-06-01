Кандидатот на крајната десница победи во првиот круг на претседателските избори во Колумбија

Во изненадувачки силен настап, десничарскиот аутсајдер Абелардо де ла Есприела ќе се соочи со левичарскиот кандидат сенаторot Иван Сепеда во вториот круг од изборите во јуни за да се одлучи за претседателството на Колумбија, поставувајќи ја сцената за битка за политичката иднина на земјата и насоката на нејзините односи со клучните меѓународни партнери, вклучувајќи ги и САД.

Со повеќе од 99% од преброените гласови во првиот круг од претседателските избори во неделата, де ла Есприела освои најмногу гласачки ливчиња со 43,74 отсто од гласовите, што е помалку од апсолутното мнозинство потребно за директна победа на натпреварот.

Сепеда, претставник на левичарската коалиција Историски пакт, беше на второто место со 40,90%. Кандидатката на левиот демократски центар Палома Валенсија заостануваше далеку зад себе со 6,92%, според прелиминарните резултати објавени од Националниот граѓански регистар.

Валенсија ја претставуваше партијата Демократски центар основана од поранешниот претседател Алваро Урибе и стана првата жена што ја освои претседателската номинација на партијата. Кратко по објавувањето на резултатите, Валенсија ја објави својата поддршка за де ла Есприела, повикувајќи ги луѓето да не дозволат „новиот комунизам“ во земјата да продолжи.

Вториот круг, закажан за 21 јуни, ќе постави две остро спротивставени политички визии во она што се очекува да биде многу поларизирана трка.

Уставот на Колумбија му забранува на сегашниот левичарски претседател Густаво Петро да се кандидира за реизбор. Како што броењето се приближуваше кон крајот, Петро рече дека не ги прифаќа прелиминарните резултати и ќе ги чека податоците од комисиите за броење гласови.

Кои се кандидатите што одат во вториот круг?

Абелардо де ла Есприела, 47, е адвокат и политички аутсајдер кој се појави како еден од најсилните предизвикувачи на владината коалиција, зборуваше позитивно за американскиот претседател Доналд Трамп и привлече споредби од поддржувачите и критичарите со лидери како што е Наиб Букеле од Ел Салвадор поради неговата строга реторика против криминалот.

Кандидирајќи се на платформа фокусирана на безбедноста, законот и редот и економската либерализација, самопрогласениот конзервативен националист вети поконфронтациски пристап кон криминалните организации, посилни безбедносни врски со САД и Израел, пониски даноци и проширено истражување на нафта. Тој, исто така, вети дека ќе го промени она што го опишува како неуспеси на администрацијата на Петро.

„Продолживме во вториот круг благодарение на повеќе од 10 милиони Колумбијци кои одговорија на повикот. За 21 ден, ќе направиме историја!“, рече де ла Есприела на Икс, додавајќи дека ќе ги победи „тиранијата и апсолутизмот“.

„Ќе ја браниме демократијата со разум или со сила“, им рече де ла Есприела на своите поддржувачи во седиштето на штабот во Баранкила и ги повика САД внимателно да ги следат резултатите од вториот круг.

Сенаторот Иван Сепеда, 63, влезе во трката како стандарден носител на владината коалиција на Петро, ​​Историскиот пакт. Долгогодишен левичарски политичар и застапник за човекови права, Сепеда водеше кампања за продолжување на многу од политиките на Петро, ​​вклучително и владината стратегија за „тотален мир“ насочена кон преговори со вооружени групи.

Син на убиениот политичар Мануел Сепеда Варгас, тој помина години во активизам за човекови права и беше клучен учесник во мировните преговори во кои учествуваа герилски групи.

Неговата кампања се фокусираше на социјалната инклузија, човековите права, аграрната реформа и она што тој го опишува како „демократска револуција“ за продлабочување на промените иницирани од Петро.

Сепеда ги претстави изборите како избор помеѓу зачувување на прогресивните реформи и враќање кон традиционалните политички модели.

Референдум за ерата на Петро

Изборите се сметаат за пресуда за турбулентното претседателствување на Густаво Петро, ​​кој дојде на власт во 2022 година, и за идната насока на политичкиот и економскиот модел на Колумбија.

Поддржувачите на владата тврдат дека администрацијата на Петро ја проширила социјалната заштита и ги унапредила реформите и покрај институционалниот отпор. Критичарите тврдат дека владата не успеала да ги исполни клучните ветувања, особено во здравството и безбедноста, додека економскиот раст останал бавен.

Кампањата се одвиваше и во услови на зголемена загриженост за политичко насилство и вооружен конфликт, што ја прави безбедноста едно од најзначајните прашања за гласачите. Иако земјата доживеа прекин на насилството меѓу бунтовничките групи и владата во 10-те години од историскиот договор меѓу герилците на Револуционерните вооружени сили на Колумбија (ФАРК) и владата, активноста на криминалните банди е во пораст.

Претседателскиот кандидат Мигел Урибе Турбај беше застрелан на предизборен митинг во јуни и остана хоспитализиран неколку недели откако беше подложен на повеќекратни операции. Тој почина од повредите на 11 август.

Водечката политика на „тотален мир“ на Петро – стратегија за преговарање за прекин на огнот истовремено со повеќе герилски фракции и криминални организации – ги повлече најострите линии на кампањата. Поддржувачите тврдеа дека тоа е неопходен, иако несовршен, напор за ставање крај на децениските вооружени конфликти; противниците рекоа дека тоа ги овластило нелегалните актери и ја направило Колумбија помалку безбедна.

Исходот ќе ја одреди не само домашната агенда на Колумбија, туку и нејзиниот однос со Соединетите Американски Држави и соседна Венецуела, кои станаа теми што се повторуваат во текот на кампањата. (Си-Ен-Ен)