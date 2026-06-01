Иран пресече: Поради Израел, прекинати разговорите со САД, поставен јасен услов за мир на Блискиот Исток

Иран официјално објави дека ја прекинува размената на индиректни пораки со Соединетите Американски Држави поради континуираните израелски воени операции во Појасот Газа и Либан, објавува иранската новинска агенција Тасним.

Техеран зазеде цврст став и инсистира дека преговорите со Вашингтон нема да продолжат сè додека Израел целосно не ги запре своите воени операции и не ги повлече своите сили од окупираните територии во Либан.

Дека ситуацијата може дополнително да ескалира, потврдуваат изјавите на иранските претставници кои предупредуваат дека Иран и неговите сојузнички групи размислуваат за зголемување на притисокот. Ова вклучува потенцијално нарушување на клучните глобални поморски патишта, со посебен фокус на стратешки важните Ормутски Протоци и Баб ал-Мандаб.

Овој радикален потег на Иран доаѓа како одговор на новите ескалации на Блискиот Исток. Израелската влада неодамна нареди нови напади врз цели во јужен Бејрут, дополнително проширувајќи ја офанзивата во Либан.

Израелската армија издаде наредби за евакуација и раселување за девет други либански градови, додека во исто време беа извршени смртоносни напади врз градовите Кфар Сир, Браика и Тул. Конфликтите не стивнуваат дури ни во Појасот Газа, каде што според локални медицински извори, најмалку едно лице е убиено во израелски напад врз бегалскиот камп Буреиџ во централна Газа.

Иранското раководство веќе некое време предупредува за овој развој на настаните. Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, претходно нагласи дека целосен прекин на огнот во Либан е „основен предуслов“ за каков било договор со САД. Тој, исто така, предупреди дека кршењето на американско-иранското примирје само на еден фронт значи кршење на договорот „на сите фронтови“.

Претседателот на иранскиот парламент и главен преговарач, Мохамед Багер Галибаф, директно ги обвини САД за кршење на прекинот на огнот со Иран. Тој како причини ги наведе американското одржување на блокадата на иранските пристаништа, како и целосниот неуспех на Вашингтон да го ограничи својот сојузник Израел во проширувањето на нападите врз Либан.

Како демонстрација на својата моќ на море, во светлината на заканите за блокади, Корпусот на исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран објави дека во рок од 24 часа, 14 бродови поминале низ Ормутскиот теснец исклучиво со нивна дозвола.