По средбата со Владимир Путин, олигарсите испратија 220 милијарди рубли донации за војната.Големите руски бизнисмени донираа 220 милијарди рубли (3 милијарди долари) во буџетот преку бесплатни плаќања, според владиниот портал „Електронски буџет“. Ова е речиси 130 пати повисоко од проектираните приходи од овој вид приходи за целата година, според „Експерт“. Причината за овие „доброволни прилози“ беше затворената средба на Владимир Путин со олигарсите на 26 март, на која Путин ја објави својата намера да ја продолжи војната против Украина и побара од бизнисите да помогнат.

Дмитриј Песков, прес-секретарот на претседателот, потврди дека еден од учесниците (според изворите на „Експерт“, Сулејман Керимов) предложил да се донира „многу голема сума“. Според медиумот „Маш“, двајца меѓу најбогатите, Олег Дерипаска и Владимир Потанин, исто така се приклучиле на иницијативата. Федерален функционер изјави за „Експерт“ дека властите во моментов очекуваат приближно 300 милијарди рубли до крајот на годината, но не се постигнати прецизни договори; износот на прилозите е лична работа.

Според Министерството за финансии, дефицитот на федералниот буџет за периодот јануари-април 2026 година достигна 5,877 билиони рубли – 1,6 пати повеќе од годишниот план (3,786 билиони). Институтот „Гајдар“ предвидува дека дефицитот до крајот на годината би можел да го удвои планираното ниво. Германското разузнавање (БНД) претходно изјави дека фактичкиот дефицит за 2025 година изнесува 8,01 билиони рубли (111 милијарди долари), наместо официјалните 5,65 билиони.

Според Блумберг, високи претставници од Министерството за финансии и Централната банка го предупредиле Путин дека моменталните воени трошоци се приближуваат до неприфатливи нивоа, а економијата почнала да се намалува за прв пат од 2023 година. Тие предложија намалување на трошоците за одбрана, но Путин го поддржа Министерството за одбрана, наредувајќи намалување на сите ставки освен воените.

Во мај, владата ја намали прогнозата за раст на БДП на 0,4%. „Руската економија влезе во зоната на смртта“, забележува Александра Прокопенко, истражувач во Центарот Карнеги Русија Евроазија.

Во овој контекст, 300-те милијарди рубли во „донации“ од олигарсите што се очекуваат до крајот на годината би можеле да покријат 10-15% од непланираниот дефицит, забележува Емил Аблаев, водечки експерт во Центарот за макроекономска анализа. Сепак, за бизнисите, ваквите неформални изнуди создаваат ризик од нејасни регулативи. „Едно лице плати една сума, друго плати поголема“, објасни извор од едно деловно здружение за „Експерт“.