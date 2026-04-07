Трамп вели дека „цела цивилизација ќе умре вечерва“

Претседателот на САД, Доналд Трамп, повторно го предупреди Иран да склучи договор во вторник, велејќи дека „цела цивилизација ќе умре вечерва“ ако не се постигне договор за прекин на конфликтот.

Пишувајќи на Truth Social, тој рече:

„Цела цивилизација ќе умре вечерва, никогаш повеќе да не се врати. Не сакам тоа да се случи, но веројатно ќе се случи. Сепак, сега кога имаме целосна и тотална промена на режимот, каде што преовладуваат различни, попаметни и помалку радикализирани умови, можеби може да се случи нешто револуционерно прекрасно, КОЈ ЗНАЕ?

Ќе дознаеме вечерва, еден од најважните моменти во долгата и сложена историја на светот. 47 години изнудување, корупција и смрт, конечно ќе завршат. Бог да ги благослови големите луѓе на Иран!“

САД повторно го нападнаа островот Харг пред рокот на Доналд Трамп, објави извор на АП.

Порано, иранската новинска агенција Мехр соопшти дека американско-израелските напади го погодиле клучниот ирански терминал за извоз на нафта.

Функционерот рече дека САД погодиле воени цели на островот. Нападите се случија неколку часа пред рокот што претседателот Трамп му го постави на Иран да капитулира пред неговите барања или да се соочи со голем напад.

Со брзото приближување на рокот на Доналд Трамп, двете страни се во последен обид за преговори, според официјални лица во пакистанскиот Исламабад, кој дејствува како посредник за индиректните преговори меѓу САД и Иран.

Фактот дека разговорите сè уште се водат е „голема работа“, според официјален претставник информиран за дијалогот, додавајќи дека „тие мора да најдат начин“.

Ирански официјален претставник рече дека „се појавуваат повеќе надежи“.

Иранскиот амбасадор во Исламабад, Реза Амири Могадам, во објава на Икс рече: „Позитивните и продуктивни напори на Пакистан во добра волја за запирање на војната се приближуваат кон критична, чувствителна фаза… Останете со нас за повеќе“.

Пакистан понуди да биде домаќин на разговори меѓу Иран и САД, кои би можеле да следат по секој договор за прекин на огнот.

Пакистанските, египетските и турските дипломати работат на премостување на големиот јаз меѓу барањата на Техеран и Вашингтон.

Египетскиот и пакистанскиот министер за надворешни работи разговараа во вторникот. „Двајцата лидери ја нагласија потребата од деескалација и дијалог“, соопшти пакистанското министерство за надворешни работи. Египетскиот министер за надворешни работи, Бадр Абделати, разговараше и со специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф.