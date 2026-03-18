Трамп учи за границите на моќта на САД – но бавно учи!

Доналд Трамп му држи лекција на светот, но не онаа што мисли. Нападот врз Иран требаше да биде блескав приказ на воена супериорност. Наместо тоа, тој осветли пукнатини во оклопот на САД.

Огромниот арсенал на американскиот претседател не може да предизвика востание од тиранизираната и безводна опозиција на Иран. Не може да ги принуди трговските бродови да се борат со ракетни и беспилотни летала во Ормутскиот теснец. Владата во Техеран и фактите за географијата што ѝ даваат предност врз глобалната трговија се непроменети. Разочарувањето на Трамп се гледа. Тој ги повикува екипажите на танкери да „покажат храброст“ со тоа што ќе отпловат во опасност. Тој ги повикува членките на НАТО да обезбедат поморска придружба и ги обвинува за кукавичлук и неблагодарност за одбивањето. Изгледа раздразливо и збунето. Импотентноста не е добар изглед кај моќник.

Војната беше мајсторски час за стратешката кратковидост во Вашингтон. За иранското раководство, опстанокот сега се смета за еден вид победа. За Бенјамин Нетанјаху, попријателски режим во Иран беше пожелен, но непријателски режим чиј капацитет да го загрози Израел е сведен на урнатини е прифатлив исход како втор избор. Но, тоа не е соодветна компензација за Трамп. Тој гори долари и крвари престиж секој ден од тоа што Исламската Република го ограничува протокот на нафта и гас кон глобалната економија.

Американските потрошувачи нема да бидат заштитени од статусот на нивната земја како извозник на енергија. Цените што ги плаќаат на пумпата – и за скоро сè друго, со оглед на сеприсутноста на дериватите на јаглеводороди во производството и земјоделството – го следат глобалниот пазар на нафта. Фалењата на Трамп за победа над инфлацијата, кои веќе не се убедливи за многу гласачи, наскоро би можеле да звучат сосема навредливо.

Ова е лекција за нешто повеќе од воена грешка. Не беше тајна дека Иран може да го загрози бродскиот сообраќај во Ормутскиот теснец. Разузнавачките агенции претпоставија дека тоа е на првата страница од одмаздничкиот прирачник на Техеран. Затоа претходните администрации се спротивставија на јастребскиот импулс на кој сегашниот претседател лекомислено подлегна.

Суштинската разлика е во тоа што Трамп се чини дека не верува во економска меѓузависност. Тој сигурно слушнал за синџири на снабдување. Мора да се сретнал со влезни трошоци од неговите денови како инвеститор во недвижности. Но, тоа се слаби работи во споредба со ракетите Томахавк и подморниците на нуклеарен погон. Тој е навикнат да работи во средини каде што неговата волја, поткрепена со закани за огромна сила, може да ја помести секоја пречка. Тој исто така има поглед на односите со нулта сума, што исклучува какво било признавање на взаемна предност. Тој го мери успехот во секое преговарање според степенот на понижување нанесено на другата страна.

Тие инстинкти го наоѓаат својот идеолошки израз во доктрината МАГА која ја третира економската глобализација како заговор против интересите на САД. Во таа анализа, ерата на процут на американскиот просперитет и неспоредливата меѓународна хегемонија по Студената војна, всушност, беа измама. Странците ја поткопаа домашната индустрија со нивниот евтин извоз. Предавничките политичари дозволија работните места со сини јаки да се прелеат во странство.

Вистина е дека придобивките од глобализацијата беа нееднакво распределени, создавајќи приемчива публика за национализам и протекционизам на места каде што производството беше испразнето. Пораката на МАГА, исто така, резонираше пошироко, како носталгија за митологизирано американско златно доба, нација незагадена од дегенерирани либерални обичаи и задолжителна расна разновидност. Таа фузија на економски и културни негодувања е основа на изборната база на Трамп. Неговиот ценет политички инструмент за враќање на националната слава е царината. Тој ја нарече „најубавиот збор во речникот“.

Алхемијата на царината е начинот на кој наводно собира приходи од странци, дозволувајќи намалување на даноците за Американците, а истовремено ограничувајќи го увозот, олеснувајќи ренесанса на домашното производство. Проблемите се многубројни. Царините собираат пари, но како данок врз увозниците. Американските потрошувачи се тие што на крајот плаќаат преку повисоки цени. Исто така, целите за зголемување на приходите и блокирање на трговијата се контрадикторни. Царината не може да заработи пари од стоки што престануваат да доаѓаат.

Тоа беа само теоретски недостатоци, пред политиката да се стави во нарушена пракса на „Денот на ослободувањето“. Секоја земја на Земјата беше цел, користејќи груб алгоритам на перципирана трговска нерамнотежа што не правеше разлика помеѓу сојузници, соперници и пингвини на ненаселени карпи во морето. Пазарите се повлекоа. Трамп беше принуден на делумно повлекување. Оттогаш, Врховниот суд на САД пресуди дека тврдењето на претседателот за законска основа за наметнување царини како прашање на „економска вонредна состојба“ е неуставно. Белата куќа се бори повторно да го состави својот скршен антиувозен ѕид.

Главен корисник од целиот хаос беше Кина. Си Џинпинг во конфронтацијата со царините се вклучи разбирајќи ја ранливоста на американските ресурси и обидувајќи се да ја искористи релативната предност како оружје во контекст на економската меѓузависност. Тоа беше лекција научена од набљудувањето на начинот на кој САД ја користеа доминацијата во финансиските системи и напредната технологија за да го потврдат геополитичкиот примат.

Одговорот на Пекинг на „Денот на ослободувањето“, заедно со контра-царините, беше ограничување на извозот на ретки земни материјали врз кои Кина има речиси монопол. Овие минерали се од суштинско значење за некои американски цивилни и воени индустрии. Трамп трепна. Беше прогласено трговско примирје.

Трамп требаше да го посети Пекинг подоцна овој месец, но Вашингтон побара одложување, наведувајќи ги барањата за внимание на претседателот на Блискиот Исток. Кинеската страна нема да жали ако го одложи самитот за кој Белата куќа не успеа да опише цел. Аналитичарите велат дека нормалните нивоа на основа за голема државна посета не се случуваат. Си со задоволство ќе ги избегне дипломатските опасности својствени за домаќин на неподготвен Трамп, кој е несигурен и нервозен поради плановите што тргнаа наопаку на друго место. Трамповата војна со Иран веќе ги чинеше Американците најмалку 11 милијарди долари. И тоа е само почеток.

Одложеното патување е суптилен, но значаен знак дека американски претседател е заглавен во глобалните плими за кои мислеше дека може да ги командува. Трамп ја наведе Кина меѓу земјите за кои мислеше дека би можеле да испратат воени бродови за придружба на бродови низ Ормутскиот теснец. Тоа никогаш немаше да се случи. Самиот предлог подразбира одвојување од геополитичката реалност.

Одбивањето на лидерите на НАТО да ги стават своите морнарици на располагање на Трамп можеби беше помалку предвидливо. Најчесто тоа одразува рационална аверзија кон воена заплетканост за која европското јавно мислење има малку ентузијазам. Исто така, укажува на растечка подготвеност меѓу сојузниците на САД да кажат „не“ на претседател кој го сфаќа „да“ како признание на слабост и провокација за да постави дополнителни барања.

Си побрзо ја сфати таа лекција. Кинескиот претседател е ослободен од европските поими за однос заснован на заеднички демократски вредности. Тој, исто така, го научи својот американски колега нешто за возврат: дополнителен курс на учење за фактите на глобализацијата, колку влијание има контролата врз природните ресурси и како, дури и најмоќната суперсила, не е имуна на логиката на економската меѓузависност. Но, Трамп бавно учи. Тој сè уште не разбрал дека Денот на ослободувањето ја докажа заблудата на „Америка прво“ како трговска политика. Затоа ја тестира истата доктрина до нови длабочини на уништување во војна. (Гардијан)