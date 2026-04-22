Трамп тврди дека Иран „финансиски колабира“ поради затворањето на Ормускиот теснец

22/04/2026 08:20

Американскиот претседател Доналд Трамп тврди дека Иран „финансиски колабира“ поради затворањето на виталната Ормускиот теснец.

„Иран финансиски колабира! Сакаат Ормускиот теснец веднаш да се отвори. Гладуваат за готовина! Губат 500 милиони долари дневно. Војската и полицијата се жалат дека не се платени“, напиша тој на Truth Social.

Трамп претходно објави дека Техеран изјавил оти го поддржува затворањето на теснецот за да го „зачува образот“ под американската блокада на иранските пристаништа.

