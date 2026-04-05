Трамп со нова закана до Иран: Отворете ја проклетата теснина, луди гадови, или ќе доживеете пекол

05/04/2026 16:41

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска упати нова закана до Иран, најавувајќи дека САД ќе ги уништат иранските електрани и мостови во вторник, ден откако ќе истече ултиматумот што му го даде на Техеран за отворање на Ормуската Теснина.

– Вторник ќе биде Ден на електраните и Ден на мостовите, сè заедно, во Иран. Нема да има ништо слично!!! Отворете ја прокелетата теснина, луди гадови, или ќе доживеете пекол – САМО ГЛЕДАЈТЕ! Слава му на Алах, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

Трамп и вчера му се закани на Иран дека има 48 часа да склучи договор, а во спротивно, како што наведе „целиот пекол ќе се урне врз нив“. 

Трамп денеска објави и дека  дека американската војска го спасила „длабоко во планините на Иран“ вториот член на екипажот на борбениот авион Ф-15 што беше соборенен од иранската противвоздушна одбрана. Тој додаде дека спасениот пилот е „сериозно повреден, но и навистина храбар“ и оти операцијата за спасување била исклучително ризична.

Американците сами си бомбардирале два авиона за да не паднат во рацете на Иранците
Во акцијата за спасување на пилотот загинале неколку американски војници, тврди Иран
Сијарто: Украинците би можеле да стојат зад обидот за дигање во воздух на гасоводот во Србија
Ел Барадеј: Запрете го овој лудак пред да го претвори регионот во огнена топка
„Сан“: Во Обединетото Кралство секој ден во просек по пет Албанци се осудуваат на казна затвор
Италијанските аеродроми се соочуваат со недостиг на гориво поради војната со Иран
Неколку американски авиони уништени за време на спасувањето на пилотот
Најмалку 15 повредени откако автомобил се заби во толпа во американската држава Луизијана

