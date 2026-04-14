Трамп сега ја нападна и Џорџа Мелони

14/04/2026 17:13
Џорџа Мелони и Доналд Трамп во Белата куќа

 

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторникот ја нарече италијанската премиерка Џорџа Мелони „неприфатлива“ и се пожали дека „веќе не е истата личност“, еден ден откако го критикуваше неговиот напад врз папата Лав XIV.

Во телефонско интервју за италијанскиот весник „Кориере дела Сера“, Трамп рече дека е „шокиран од неа. Мислев дека е храбра, но грешев“.

Запрашан за коментарите на Мелони во понеделникот, нарекувајќи ги критиките на Трамп кон папата Лав XIV неприфатливи, американскиот претседател одговори: „Таа е неприфатлива, бидејќи не ѝ е гајле дали Иран има нуклеарно оружје и би ја кренала Италија во воздух за две минути ако има шанса“.

Трамп се пожали дека Мелони очекува САД да „ја завршат работата за неа“ со тоа што ќе ја заштитат Италија од нуклеарен напад и ќе го обезбедат протокот на нафта.

Тој рече дека двајцата не разговарале „долго време“.

