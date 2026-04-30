Трамп се сретна во Белата куќа со астронаутите на НАСА од мисијата „Артемис II“

Вашингтон – Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа во Белата куќа се сретна со астронаутите на НАСА од мисијата „Артемис II“ и притоа се пошегува за своите вселенски амбиции, наведувајќи дека нема да има проблем да стане астронаут на НАСА, пренесе ДПА.

„Мора да бидете многу паметни. Мора да правите многу работи физички добро“, им рече Трамп на новинарите во Овалната соба. „Значи, немаше да имам проблем да успеам, физички сум многу, многу добар“, пренесе агенцијата.

Свртувајќи се кон шефот на НАСА, Џаред Исакман, кој стоеше зад него, Трамп праша дали на претседателите воопшто им е дозволено да се приклучат на вселенски мисии, на што Исакман одговори: „Можеме да почнеме да работиме на тоа, господине претседателе“.

Меѓутоа, претходно, Трамп го пофали екипажот на „Артемис II“, велејќи дека самиот не би сакал да учествува во таква мисија. Тој ги опиша астронаутите Виктор Гловер, Кристина Кох, Рид Вајзман и канадскиот астронаут Џереми Хансен како „многу храбри“, честитајќи им на нивното патување.

„Не знам како го прават тоа“, рече Трамп, забележувајќи дека привлекле глобално внимание, пренесе ДПА.

Четирите астронаути беа првите луѓе по повеќе од 50 години кои патуваа во близина на Месечината. Тие беа лансирани претходно овој месец од Кејп Канаверал во американската држава Флорида, летаа околу Месечината и се вратија на Земјата, приземјувајќи се во Пацификот, во близина на Сан Диего. За време на мисијата, тие достигнаа поголема оддалеченост од Земјата од кој било човек пред нив.