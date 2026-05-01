Трамп се согласи Иран да игра на Светското првенство во Америка

01/05/2026 09:22

Претседателот на САД  Доналд Трамп изјави дека се согласува Иран да учествува на Светското првенство во фудбал, кое ќе се одржи во Северна Америка во јуни и јули.

Коментарите следуваат откако претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, изјави дека Иран ќе биде дел од турнирот и ќе игра натпревари во САД.

– Ако Џани го кажал тоа, тогаш сум согласен – рече Трамп пред новинарите во Овалната соба. – Знаете што? Нека играат – додаде тој.

Иран треба да игра против Нов Зеланд на 15 јуни и против Белгија на 21 јуни во Лос Анџелес, како и против Египет на 26 јуни во Сиетл.

