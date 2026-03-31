Трамп се разбесни: „НАТО е ужасен. Сите се ужасни. Одете и земете ја нафтата“

Дописничката на Си-Би-Ес од Белата куќа, Веиџија Џијанг, го повика американскиот претседател Доналд Трамп да побара појаснување за неговата објава на социјалните мрежи во која сугерираше дека можеби ќе се повлече од обидите да го принуди Иран повторно да го отвори Ормутскиот теснец.

Трамп ја повтори својата фрустрација што другите земји не испратија воени сили да се приклучат на војната меѓу САД и Израел против Иран, но рече дека сè уште не е подготвен да ги повлече американските сили од конфликтот.

„Во одреден момент ќе го направам тоа, но сè уште не. Другите земји мора да влезат и да го направат својот дел. Иран е опустошен, но тие мора да влезат и да го направат својот дел“, ѝ рече Трамп на Џијанг.

Трамп, исто така, ја повтори својата тврдење дека, и покрај континуираните напади на Иран врз бродови и инфраструктура во Персискиот Залив, „нема реална закана“ во Ормутскиот теснец.

„Ќе бидам таму, но ако имаат проблем да добијат нафта, нека дојдат и нека ја земат како што треба. Нека дојдат и нека ја земат. Не сакаа никому да помогнат. НАТО е ужасен, сите се ужасни. Ако сакаат нафта, нека дојдат и нека ја земат. Нема вистинска закана, нема значајна закана затоа што таа земја е уништена. Нека дојдат и нека ја земат. Време е да направат нешто за себе“, рече Трамп.

Што напиша Трамп на Truth Social?

Трамп претходно објави на Truth Social повикувајќи ги земјите што не помогнаа во нападите на САД и Израел врз Иран да купат американска нафта и да одат во Ормутскиот теснец и „само да ја ЗЕМАТ“.

Трамп ги издвои Велика Британија и Франција како бескорисни во едномесечната војна што ги потресе глобалните пазари, ги зголеми цените на енергијата и доведе до тоа Иран ефикасно да го запре сообраќајот на танкерите за нафта низ теснецот.

„До сите оние земји кои не можат да добијат малзно гориво поради Ормутскиот теснец, како што е Велика Британија, која одби да учествува во соборувањето на иранскиот режим, имам предлог за вас: #1, купете од САД, имаме многу, и #2, соберете малку одложена храброст, одете во теснецот и само ЗЕМЕТЕ ГО“, напиша Трамп.