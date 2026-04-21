Трамп се обидел да ги користи нуклеарни кодови, но бил спречен од воениот шеф

Пензионираниот аналитичар на ЦИА, Лари Џонсон, тврди дека за време на вонредниот состанок во Белата куќа во саботата, американскиот претседател Доналд Трамп се обидел да пристапи до нуклеарните кодови, но наводно бил блокиран од генералот Ден Кејн.

„Еден извештај што излезе од тој состанок во Белата куќа е дека Трамп сакал да… ги користи нуклеарните кодови, а генералот Ден Кејн станал и рекол „не“. Тој ја искористил својата привилегија како шеф на војската, така да каже. Очигледно било доста експлозивно. Се случуваат некои многу бизарни работи во Вашингтон“, изјавил Џонсон.

Ова доаѓа во услови на растечка загриженост за непредвидливото однесување на претседателот – пред само неколку дена, Трамп даде вознемирувачки коментар за секс на сцената што ја запрепасти неговата публика до тишина.

Наводите за нуклеарниот код не се потврдени и останува нејасно за што би послужиле доколку им се пристапи. Сепак, ова следи по извештаите дека Трамп бил исклучен од Собата за ситуации од страна на воените советници за време на клучната мисија за спасување на војници од Иран. Претседателот наводно бил држен надвор од разговорите поради загриженост за неговиот експлозивен темперамент. Високи претставници на администрацијата стравувале дека неговата непредвидливост би можела да ја загрози операцијата.

По уништувањето на американски авион од страна на иранските сили претходно овој месец, Трамп наводно поминал часови викајќи на персоналот во Западното крило, бидејќи бил измачуван од сеќавањата на иранската заложничка криза во 1979 година.

Портпаролот на Белата куќа изјави за „Њузвик“ дека тврдењето е лажно и го критикуваше неговото ширење.

Според утврдените протоколи од 2026 година, началникот на Здружениот генералштаб е советник, а не командант. Иако наредбата за лансирање бара „Правило од две лица“ – верификација и од секретарот за одбрана – системот е дизајниран да обезбеди извршување на законска наредба од врховниот командант. „Распукување“ околу кодовите би претставувало уставна криза што е многу поголема од едноставно несогласување.