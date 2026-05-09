Трамп сака подолг прекин на огнот во војната меѓу Русија и Украина

09/05/2026 08:35

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа изјави дека би сакал прекинот на огнот во војната на Русија во Украина да трае повеќе од три дена.

„Би сакал тој (конфликт) да заврши“, додаде тој.

Трамп, исто така, рече дека рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски веднаш се согласиле со неговиот предлог за привремено прекин на огнот.

„Јас го побарав тоа и претседателот Путин се согласи… Зеленски се согласи, двајцата – без двоумење“, рече тој.

Американскиот претседател изјави дека е подготвен да испрати свои преговарачи во Москва доколку смета дека тоа би било корисно за преговарачкиот процес за решавање на кризата во Украина.

