Трамп: САД веднаш ќе почнат да блокираат бродови во Ормуската Теснина

12/04/2026 16:15

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон „веднаш ќе почне да ги блокира бродовите што се обидуваат да влезат или излезат од Ормуската Теснина“.

Тој додаде дека наредил американската морнарица да забрани премин на бродовите што платиле патарина на Иран.

Преговорите меѓу САД и Иран за прекин на огнот, што двете земји ги водеа во Пакистан, завршија синоќа без конкретно решение и одговор на прашањето што ќе се случи по истекот на првично договореното 14-дневно примирје.

