Трамп рече „да“ за вечера во Версај

Претседателот Доналд Трамп рече дека раскошната атмосфера на неговата закажана вечера еден на еден со Макрон била фактор во неговата одлука да го продолжи престојот по самитот – двајцата треба да вечераат во Версајската палата.

„Јас сум љубител на убави места и заминував попладне, а потоа францускиот претседател, кој е многу фин човек, ме покани на вечера во Версај“, рече Трамп. „А Версај не е златен лист – Версај е вистинската работа. И реков дека би сакал да го направам тоа“.

Трамп рече дека тоа ќе има мало влијание врз неговиот распоред, истакнувајќи дека тој „сепак не спие многу“ и ќе се врати дома рано наутро: „Нема да губам време во Овалната соба“.