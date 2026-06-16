Трамп рече „да“ за вечера во Версај

16/06/2026 15:25

 

Претседателот Доналд Трамп рече дека раскошната атмосфера на неговата закажана вечера еден на еден со Макрон била фактор во неговата одлука да го продолжи престојот по самитот – двајцата треба да вечераат во Версајската палата.

„Јас сум љубител на убави места и заминував попладне, а потоа францускиот претседател, кој е многу фин човек, ме покани на вечера во Версај“, рече Трамп. „А Версај не е златен лист – Версај е вистинската работа. И реков дека би сакал да го направам тоа“.

Трамп рече дека тоа ќе има мало влијание врз неговиот распоред, истакнувајќи дека тој „сепак не спие многу“ и ќе се врати дома рано наутро: „Нема да губам време во Овалната соба“.

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