Трамп не исклучува поголеми царини за Кина за да ја запре војната во Украина

08/08/2025 07:46

Американскиот претседател Доналд Трамп ги користи царините како алатка за надворешна политика со воведување секундарни царини за индиска стока затоа што Индија купува руска нафта, изјави министерот за финансии Скот Бесент во интервју за Фокс њуз.

„Претседателот Трамп ги користи царините како инструмент за надворешна политика и наметнува секундарни царини за Индија затоа што купува руска нафта“, рече Бесент во „Специјален извештај со Брет Бајер“.

На прашањето дали САД ќе воведат дополнителни царини за кинески стоки затоа што Пекинг купува руска нафта, Бесент рече дека Трамп ги остава сите опции отворени за да ја запре војната во Украина и дека „воведувањето царини за Кина би можело да дојде во одреден момент“.

