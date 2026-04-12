Трамп присуствуваше на борба на УФЦ додека мировните преговори со Иран пропаѓаа (видео)
Американскиот претседател Доналд Трамп присуствуваше на борба на УФЦ во Мајами токму кога клучните мировни преговори со Иран пропаѓаа. Трамп влезе во салата кратко по 21 часот по локално време, во придружба на претседателот на УФЦ, Дана Вајт и неколку членови на неговото семејство, јавува Анадолу.
U.S. President Donald Trump makes his appearance at UFC 327 in Miami, Florida. pic.twitter.com/AWgmHXsYhh
— Open Source Intel (@Osint613) April 12, 2026
Таму го пречека сенаторот Марко Рубио, а американскиот амбасадор во Индија, Серхио Гор, беше во близина, пишува Асошиејтед Прес.
NOW: President Trump makes his entrance with Dana White at UFC 327 in Miami. pic.twitter.com/evXHo0lfHs
— Fox News (@FoxNews) April 12, 2026
Додека Трамп се смести на своето место со музиката на Кид Рок, преговорите беа во критична фаза. Наскоро пристигна потврдата за неуспехот.
Околу 6:30 часот наутро по Исламабадско време, Венс објави дека американските и иранските преговарачки тимови не успеале да постигнат мировен договор. Трамп остана доцна во Мајами И покрај веста за пропаѓањето на преговорите, Трамп остана да ги следи борбите.
🔥 THOUSANDS of MAGA supporters erupt in cheers for President Trump in Miami at UFC 327
Love this!
The Mainstream Media doesn’t want you to see this or interact with it.
pic.twitter.com/9km6VCtbGz
— The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) April 12, 2026
Кејти Роџерс, дописничка на Белата куќа на Њујорк Тајмс, објави дека претседателот не ја напуштил просторијата сè до по 23:28 часот по локално време. Нејзиниот колега Тајлер Пејџер, кој патувал со „Ер Форс ту“, објави дека официјалните лица го упатуваат Трамп на „понатамошни коментари за тоа што е следно во војната на САД со Иран“.