Трамп присуствуваше на борба на УФЦ додека мировните преговори со Иран пропаѓаа (видео)

12/04/2026 09:16

Американскиот претседател Доналд Трамп присуствуваше на борба на УФЦ во Мајами токму кога клучните мировни преговори со Иран пропаѓаа. Трамп влезе во салата кратко по 21 часот по локално време, во придружба на претседателот на УФЦ, Дана Вајт и неколку членови на неговото семејство, јавува Анадолу.

Таму го пречека сенаторот Марко Рубио, а американскиот амбасадор во Индија, Серхио Гор, беше во близина, пишува Асошиејтед Прес.

 

Додека Трамп се смести на своето место со музиката на Кид Рок, преговорите беа во критична фаза. Наскоро пристигна потврдата за неуспехот.

Околу 6:30 часот наутро по Исламабадско време, Венс објави дека американските и иранските преговарачки тимови не успеале да постигнат мировен договор. Трамп остана доцна во Мајами И покрај веста за пропаѓањето на преговорите, Трамп остана да ги следи борбите.

Кејти Роџерс, дописничка на Белата куќа на Њујорк Тајмс, објави дека претседателот не ја напуштил просторијата сè до по 23:28 часот по локално време. Нејзиниот колега Тајлер Пејџер, кој патувал со „Ер Форс ту“, објави дека официјалните лица го упатуваат Трамп на „понатамошни коментари за тоа што е следно во војната на САД со Иран“.

Во вторник во Вашингтон почнуваат преговорите меѓу Израел и Либан
Унгарците масовно гласаат, излезноста до 11 часот речиси 38 отсто
Малолетниците во Германија веќе не можат да поседуваат или да купуваат „рајски гас“,
Најмалку 30 загинати во стампедо на туристичка атракција на Хаити
Полицијата во Њујорк застрела маж кој со мачета нападна патници во метрото
Преговорите меѓу САД и Иран пропаднаа – што ќе се случува понатаму?
Парламентарните избори во Унгарија во бројки
Циклонот „Вајану“ предизвика големи штети на Северниот остров на Нов Зеланд

