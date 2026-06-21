Трамп повторно во гневен филм: „Ако го затворите нема ни да се вратите во својата е***а држава“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави за Фокс њуз во неделата упати остро предупредување до Иран во врска со Ормускиот теснец, заканувајќи се дека ќе ги „разнесе во воздух“ ако Техеран го затвори виталниот воден пат, објави Фокс њуз.

Трамп разговараше со главниот странски дописник на Фокс њуз, Треј Јингст, велејќи дека упатил директно предупредување до раководството на Иран ако Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) го затвори Ормускиот теснец.

„Затворете го и нема да имате земја“, рече Трамп. „Нема ни да се вратите во вашата ебана земја“.

Трамп рече дека 19 милиони барели нафта поминале низ Ормускиот теснец во саботата, додавајќи дека САД би можеле да станат „Ангел чувар“ на водниот пат и да преземат над 20 отсто од нафтата.

Тој ја повтори својата закана дека потенцијално ќе наплаќа такси за премин за бродовите што патуваат низ теснецот ако Иран не успее да постигне договор.

„Ако не постигнат договор, ние ќе наплаќаме такси за премин“, рече претседателот Трамп.

Тој, исто така, предупреди на поголеми последици.

„Можеби ќе го преземеме теснецот ако треба“, рече тој. „Ќе ги дигнам во воздух.“

Кога беше прашан за коментарите на иранскиот претседател Масуд Пезешкијан дека Иран го задржува правото да збогатува ураниум, Трамп не се воздржа од зборови.

„Подобро да внимава што зборува“, рече Трамп за Пезешкијан. „Подобро да се смири или ќе го преземеме остатокот од земјата“.

Трамп рече дека 60-дневниот прекин на огнот и преговарачката рамка утврдени со Меморандумот за разбирање што го потпиша минатата недела е „само опција“ и „можам да правам што сакам по таа опција“, објави Фокс њуз.

Американскиот претседател Доналд Трамп претходно му се закани на Иран со повеќе напади ако тоа не го спречи Хезболах да „предизвикува проблеми“, бидејќи тековните борби меѓу Израел и милициите поддржани од Иран продолжуваат да ги попречуваат разговорите меѓу Вашингтон и Техеран.

Трамп ги објави најновите коментари на својата платформа Truth Social во неделата, само неколку моменти откако започнаа разговорите на високо ниво во Швајцарија меѓу претставници на САД и Иран со цел преговарање за долгорочен мировен договор по потпишувањето на меморандумот за разбирање претходно оваа недела. Меморандумот договорен меѓу Техеран и Вашингтон, исто така, повикува Израел и Хезболах да прекинат со непријателствата, но двете страни продолжуваат да разменуваат напади.