Трамп повторно се заканува дека ќе го уништи Иран

Џонатан Карл, дописник на ABC News од Вашингтон, објави на платформата X дека разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп.

Тој тврди дека Трамп му рекол дека Иран извршил „сериозно кршење“ на прекинот на огнот, но дека сè уште верува дека може да се постигне мировен договор. Не прецизираше точно што смета за кршење на прекинот на огнот.

„Договор ќе се случи. На еден или друг начин. На добар или тежок начин. Ќе се случи. Можете да ме цитирате“, рече Трамп, кој се појави и на мрежата Truth Social.

„Вчера, Иран одлучи да отвори оган во Ормутскиот теснец, со што целосно го прекрши нашиот договор за прекин на огнот! Многу од истрелите беа испукани кон француски брод и товарен брод од Обединетото Кралство. Тоа не беше убаво, нели?

Моите претставници патуваат во Исламабад, Пакистан – тие ќе бидат таму утре вечер на разговори. Иран неодамна објави дека го затвора теснецот, што е чудно бидејќи нашата блокада веќе го затвори. Тие всушност ни помагаат, без да го сфатат тоа, и тие се оние кои губат поради затворениот премин – 500 милиони долари дневно! САД не губат ништо.

Всушност, многу бродови моментално пловат кон САД, во Тексас, Луизијана и Алјаска, за да се снабдуваат, благодарение на Иранската револуционерна гарда, која секогаш сака да игра „лош човек“.

Нудиме многу фер и разумен договор и се надевам дека ќе го прифатат бидејќи ако не го сторат тоа, САД ќе ја уништат секоја електрана и секој мост во Иран. Нема останато добар господин! Ќе попуштат брзо, тие лесно ќе попуштат, а ако не го прифатат договорот, ќе ми биде чест да го направам она што мора да се направи, она што другите претседатели требаше да го направат со Иран во текот на изминатите 47 години. Време е да се запре иранската машина за убивање“, рече тој.

Прекинот на огнот завршува за три дена

Прекинот на огнот меѓу САД и Иран стапи на сила на 8 април и ќе трае до 22 април. Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Багер Галибаф, рече дека остануваат големи разлики меѓу Иран и САД.

Нови тензии се појавија откако Иран повторно им забрани на бродовите да минуваат низ Ормускиот теснец вчера. Теснецот ќе остане затворен сè додека САД не ја укинат блокадата на иранските пристаништа, објави Морнарицата на Иранската револуционерна гарда преку државните медиуми.

Тесниот морски премин е клучна точка за глобалната трговија со нафта и гас, а блокадата предизвика големи прекини, што предизвика вртоглаво зголемување на цените на енергијата и френетични мерки низ целиот свет за да се спречи недостигот на гориво.