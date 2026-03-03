Трамп остро го нападна познатиот новинар Такер Карлсон, кој му е сојузник

Претседателот Трамп и неговите сојузници им возвраќаат притисок на голем број врвни конзервативни медиумски личности, кои обично му се лојални, а кои ја доведуваат во прашање тековната воена акција на САД во Иран поради страв од продолжена војна на Блискиот Исток.

„Морам да го правам она што е исправно, број еден – и не можете да дозволите Иран да добие нуклеарно оружје. Тоа е доминантно за мене“, изјави Трамп за независната новинарка Рејчел Бејд во понеделникот.

Претседателот рече дека поранешните водители на Фокс њуз, Такер Карлсон и Мегин Кели, кои јавно раскинаа со него поради воените операции на САД во Иран, не го претставуваат ставот меѓу неговата база на поддржувачи.

„Мислам дека МАГА е Трамп – МАГА не е другите двајца“, рече Трамп, додавајќи конкретно за Кели дека „таа беше критична кон мене со години и не изгубив. Победив сите три пати со голема разлика“.

„МАГА сака да ја види нашата земја како напредува и да биде безбедна“, продолжи тој. „И МАГА го сака она што го правам – секој аспект од него… Ова е заобиколен пат што мора да го направиме за да ја заштитиме нашата земја и другите земји, искрено.“

Карлсон, близок сојузник на претседателот и гласен критичар на Израел, наводно лобирал кај Трамп против нападот врз Техеран во деновите пред нападите во саботата, во кои загинаа голем број врвни ирански лидери и шест припадници на американската служба, пишува медиумот „Хил“.

Претседателот изјави дека е подготвен да продолжи со воените операции во Иран, отфрлајќи ги анкетите што покажуваат дека нападите за време на викендот биле широко непопуларни меѓу Американците, додека неговата администрација призна дека веројатно ќе има повеќе американски жртви како резултат на операцијата.

Белата куќа се обиде да го одбрани својот напад врз Иран тврдејќи дека земјата е блиску до добивање нуклеарно оружје и дека елиминирањето на иранското раководство било неопходно за заштита на американските животи и глобалната стабилност.

Нападите дојдоа по минатогодишниот напад на американските сили врз иранските нуклеарни постројки, за кој претседателот рече дека во тоа време ги оставил нуклеарните капацитети на земјата „целосно уништени“.

Откако Мет Волш, уште еден популарен десничарски стручњак, ги нарече пораките на Белата куќа за нападот овој викенд „збунувачки “, портпаролката Каролин Ливит одговори велејќи дека „терористичкиот ирански режим нема да каже ‘да’ за мирот“.

„Претходните американски лидери беа премногу слаби и кукавички за да сторат нешто во врска со тоа. Сега, претседателот Доналд Трамп ги исправа децениите кукавичлук и ги повикува на одговорност оние што се одговорни за смртта на Американците“, напиша Ливит во одговор на Волш. „Нивните брутални напади и закани конечно ќе завршат под претседателот Трамп“.

На Капитол Хил, сè поголем број републиканци во Сенатот изразуваат загриженост за плановите на администрацијата во Иран и го предупредуваат Трамп да не продолжи војна таму откако многу од нив ја поддржаа неговата одлука да нареди напади врз Техеран.

Други одговорија на критиките за воените напори што доаѓаат од личности од десницата како Карлсон, Кели и Волш.

„Не го познавам Такер Карлсон. Никогаш не сум седнал и не сум се ракувал со него. Не знам дали сум го сретнал, или можеби сум го сретнал, но Такер Карлсон не зборува во мое име… и ќе кажам дека Такер Карлсон не зборува ниту во име на Републиканската партија, ниту во име на претседателот“, рече сенаторот Марквејн Малин (републиканец од Оклахома) за време на гостувањето на Си-Ен-Ен во понеделник.

Тој додаде: „Не се согласувам со многу работи што ги кажува Такер Карлсон“.