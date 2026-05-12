Трамп на 26 мај ќе има годишен преглед во болницата „Волтер Рид“

12/05/2026 10:19

Вашингтон – Белата куќа соопшти дека американскиот претседател Доналд Трамп на 26 мај ќе има годишен преглед во воената болница „Волтер Рид“.

Трамп ќе биде подложен на „рутински годишни стоматолошки и медицински процени како дел од неговата редовна превентивна здравствена заштита“.

Американската јавност со внимание ја следи здравствената состојба на 79-годишниот Трамп. Неодамна тој се појави со модринки или промена на бојата на кожата на рацете. Белата куќа соопшти дека тоа е поради лековите за разредување на крвта.

