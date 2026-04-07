Трамп му се заканува со затвор на новинар за известувањето за пилотот во Иран: „Тоа ја загрози мисијата“

Претседателот на САД, Доналд Трамп, вчера се закани дека ќе го пронајде и затвори новинарот кој прв извести за американски војник кој чека спасување по соборувањето на авион во Иран, освен ако новинарот не го открие својот извор. Трамп, кој не го именуваше ниту новинарот ниту медиумската компанија, тврди дека истекувањето на информации ја загрозило мисијата за спасување, пишува Политико.

Зборувајќи од Белата куќа, Трамп рече дека спорен извештај открил дека по уривањето на борбениот авион Ф-15 во петокот, еден пилот бил брзо спасен, но другиот офицер сè уште не бил лоциран. Иако неколку медиуми објавија за падот на авионот, Трамп објави дека ќе го пронајде лицето кое ги дало информациите на медиумите.

„Ќе одиме кај медиумот кој го објави тоа и ќе кажеме: „Ова е прашање на национална безбедност. Откријте го вашиот извор или ќе одите во затвор“, рече Трамп, додавајќи дека лицето кое ги споделило информациите е „болно лице“.

Двајца членови на екипажот на авионот Ф-15Е Страјк Игл се катапултираа во петокот откако иранските сили го погодија нивниот авион. Пилотот беше брзо спасен, но беше започната масовна мисија за спасување на офицерот за системи за оружје. Според Трамп, кога офицерот конечно бил пронајден, тој бил „прилично тешко повреден“ и „обилно крварел“, а самиот ги лекувал раните пред да може да ги извести американските сили за неговата локација.

Во операцијата за спасување учествувале 155 авиони, вклучувајќи четири бомбардери, 64 ловци, 48 авиони танкери и 13 авиони за спасување, рече Трамп. Тој ги нарече обете спасувања „извонредни“, но повтори дека „се работи многу напорно за да се пронајде информаторот“.

„Тие во основа рекоа дека го имаме едниот, а другиот е исчезнат“, рече Трамп, тврдејќи дека медиумите не знаеле дека некој е исчезнат сè додека не им кажал неидентификуван извор. „Мислам дека сите треба да разберат дека ја доведоа мисијата за спасување во голема опасност“, рече тој.

Поради тоа известување, продолжи Трамп, „целиот Иран знаеше дека некаде на нивна територија има пилот кој се бори за својот живот“, што ја направи мисијата за спасување „многу потешка операција“.

„Иран, како што сите видовте, објави големо известување и понуди многу висока награда за секој што ќе го зароби пилотот“, рече тој. „Значи, со непријателска, многу способна, многу добра, но и многу злобна војска, имавме милиони луѓе кои се обидуваа да го ловат за награда“.

Додека многу држави и Вашингтон имаат закони што ги штитат изворите на новинарите, таква заштита не постои на федерално ниво. Владата може да ги принуди новинарите да ги откријат своите извори ако информациите се сметаат за критични за националната безбедност.

Во еден познат случај, новинарката на „Њујорк тајмс“, Џудит Милер, помина месеци во затвор поради непочитување на судот во 2005 година, бидејќи одби да открие кој ѝ ја дал информацијата за Валери Плам како таен агент на ЦИА во 2003 година. Таа беше ослободена откако откри дека тоа бил Скутер Либи, тогашен шеф на кабинетот на потпретседателот Дик Чејни, тврдејќи дека тој ѝ дал дозвола да го стори тоа.

Не е јасно колку долго ќе трае војната, која сега е во седмата недела. Трамп се закани овој викенд дека „ќе го пушти целиот пекол“ со напаѓање на цивилната инфраструктура во регионот ако Иран не се согласи на договор за повторно отворање на Ормускиот теснец.