Трамп: Куба бара помош, ќе разговараме за тоа

12/05/2026 15:13
Американскиот претседател Доналд Трамп

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека Куба „бара помош“ од САД и најави дека ќе „разговараат“ за тоа. Тој ја објави својата порака на социјалната мрежа Truth Social пред неговата посета на Кина оваа недела.

„Никој од републиканците никогаш не ми ја спомнал Куба, а тоа е неуспешна земја која оди само во еден правец – надолу“, напиша Трамп. „Куба бара помош и ќе разговараме. Во меѓувреме, одам во Кина“, додаде тој, осврнувајќи се на планираната средба со кинескиот претседател Си Ѓинпинг.

Оваа изјава е продолжение на острата реторика на американскиот претседател кон Куба. Трамп претходно објави на социјалните мрежи дека има намера да ја посети „слободна Хавана“ пред крајот на неговиот мандат, а исто така нареди и нафтено ембарго на островот.

