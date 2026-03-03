Трамп: Ќе обезбедиме  слободен проток на енергија во светот 

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави преку социјалната мрежа Truth Social дека САД се подготвени да обезбедат воена заштита на танкерите за нафта и гас што минуваат низ Ормутскиот теснец

„Со стапување во сила веднаш, ѝ наложив на Корпорацијата за финансирање на развој на САД (DFC) да обезбеди осигурување од политички ризик и гаранции за финансиска безбедност по многу разумни услови за СИТЕ поморски трговски активности, особено енергијата, што минуваат низ Заливот. Ова ќе им биде достапно на сите бродски компании.

Доколку е потребно, морнарицата на САД ќе започне со придружба на танкери низ Ормутскиот теснец што е можно поскоро. Без оглед на околностите, САД ќе обезбедат СЛОБОДЕН ПРОТОК НА ЕНЕРГИЈА ВО СВЕТОТ.

ЕКОНОМСКАТА и ВОЕНАТА СИЛА на САД е НАЈГОЛЕМА во светот – ќе следат повеќе мерки. Ви благодарам за вашето внимание кон ова прашање“, напиша Трамп.