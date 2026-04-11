Трамп ќе ja гради највисoката триумфална капија во светот: „Ќе биде најубавата, возбуден сум“

Вашингтон – Администрацијата на Доналд Трамп во петокот ги откри плановите за изградба на триумфална капија во Вашингтон, уште еден проект на кој претседателот работи за да остави свој белег во главниот град на нацијата.

„Воодушевен сум што можам да објавам дека денес мојата администрација официјално поднесе презентација и планови до високо почитуваната Национална комисија за ликовни уметности за она што ќе биде најдобрата и најубавата триумфална капија во светот“, напиша републиканецот на својата платформа Truth Social.

„Тоа ќе биде прекрасен додаток на областа Вашингтон, во кој сите Американци ќе можат да уживаат во децениите што доаѓаат!“ додаде тој.

Се очекува капијата да биде висока 250 стапки и да стане најголемиот споменик од ваков вид во светот.

Златни статуи и натписи

Планот беше доставен до Националната комисија за ликовни уметности, чии членови беа назначени од Доналд Трамп. Според плановите, на врвот на споменикот треба да се најдат три златни статуи со натписи со златни букви „Една нација под Бога“ и „Слобода и правда за сите“.

Инспириран од Триумфалната капија во Париз, новиот проект е еден од многуте што самиот претседател или неговите соработници ги поддржале, а чија цел е да остават белег на американскиот пејзаж.

Сала за бал и златна монета

Доналд Трамп изгради огромна сала за бал во Белата куќа за до 1.000 луѓе за разни приеми, а го преименува и Центарот Кенеди во Центар Трамп Кенеди. Американскиот претседател, исто така, доби одобрение да кова комеморативна златна монета со неговиот лик.