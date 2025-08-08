Трамп ќе биде домаќин на лидерите на Азербејџан и Ерменија на официјална церемонија за потпишување мировен договор

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека денеска ќе биде домаќин на лидерите на Азербејџан и Ерменија на „формална церемонија на потпишување на мировен договор“ во Белата куќа.

Во објава на својот профил на социјалните мрежи, Truth Social, Трамп исто така рече дека САД ќе потпишат и билатерални економски договори со двете земји.

Двете земји, кои добија независност од поранешниот Советски Сојуз во 1991 година, се заглавени во долготраен спор уште од 1980-тите, кога Нагорно-Карабах, регион на Азербејџан во кој живеат претежно етнички Ерменци, се отцепи од Азербејџан со поддршка на Ерменија.

Азербејџан ја врати територијата во 2023 година, принудувајќи повеќе од 100.000 етнички Ерменци од регионот да избегаат во Ерменија.