Трамп ја суспендира федералната такса на бензин за да им помогне на Американците со цените на горивата

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека ќе ја суспендира наплатата на федералната такса на бензин за да им помогне на Американците да се соочат со повисоките цени на горивото, поттикнати од војната против Иран.

Иран, по американско-израелскиот напад на 28 јануари, практично ја затвори Ормуската Теснина преку која од Персискиот Залив во светот поминуваше околу 25 отсто од светскиот извоз на нафта.

Затворањето доведе до глобален скок на цените на нафтата и до потреси на светските пазари.

Трамп денеска оцени дека кревкото примирје во војната со Иран е „на апарати за дишење“.