Трамп го нарече „глупа грешка“ одбивањето на европските земји да учествуваат во неговата војна

Американскиот претседател Доналд Трамп ги обвини членките на НАТО дека направиле „глупа грешка“ откако одбиле да учествуваат во обезбедувањето на Ормускиот теснец, клучна поморска рута низ која пред војната минувале околу 20 проценти од светската нафта.

Говорејќи од Овалната соба, Трамп изјави дека повеќето сојузници не сакале да се вклучат во конфликтот, додавајќи дека иако европската поддршка не му е неопходна, нивното одбивање да испратат бродови за разминирање во Персискиот Залив е неправедно.

На овие ставови реагираше поранешниот британски дипломат и некогашен постојан претставник при НАТО, лорд Питер Рикетс, кој оцени дека Трамп „целосно погрешно ја разбира суштината на Алијансата“.

„НАТО е одбранбен сојуз. Ова е војна што САД сами ја избраа и за која не ги консултираа сојузниците. Никогаш не било договорено членките да ја следат Америка во секој конфликт што таа ќе го започне“, изјави Рикетс за Би-Би-Си.

Според него, пораката на Трамп е дека поддршката треба да биде двонасочна – доколку САД ги штитат европските сојузници, тогаш очекуваат и тие да возвратат со ангажман во други региони.

Рикетс предупреди дека ситуацијата е „повик за будење“ за европските земји, кои, според него, треба да ја зајакнат меѓусебната соработка и да градат посамостојна безбедносна политика.