Трамп ја критикува Германија зашто не придонесува во напорите за обезбедување на Ормуската Теснина
Американскиот претседател Доналд Трамп ја критикуваше Германија за тоа што не придонесува во напорите за обезбедување на Ормуската Теснина, велејќи дека смета оти е „несоодветно“ германските претставници да кажат дека конфликтот во Иран не е нивна војна, објави ДПА.
За време на состанокот на кабинетот одржан во Белата куќа, Трамп не спомена по име кој германски претставник дал таква изјава, велејќи само дека тоа е коментар од „лидерот на Германија“.
Неколку високи германски претставници дадоа слични изјави во последните денови. Канцеларот Фридрих Мерц изјави за време на посетата на Норвешка дека Германија не е вклучена во војната и не сака тоа да се промени. Министерот за одбрана Борис Писториус и вицеканцеларот Ларс Клингбеил исто така рекоа: „Ова не е наша војна“.
Трамп рече дека одговорил на тој став, истакнувајќи: „Па, ниту Украина не е наша војна“.
Американскиот претседател побара од сојузниците од НАТО да помогнат во обезбедувањето на превозот низ Ормуската Теснина, кој е блокиран од Иран и е клучен за глобалната трговија со нафта и гас. Откако сојузниците не одговорија на неговото барање, Трамп постојано ги критикуваше со најостри зборови.