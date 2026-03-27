Трамп ја критикува Германија зашто не придонесува во напорите за обезбедување на Ормуската Теснина

27/03/2026 07:24

Американскиот претседател Доналд Трамп ја критикуваше Германија за тоа што не придонесува во напорите за обезбедување на Ормуската Теснина, велејќи дека смета оти е „несоодветно“ германските претставници да кажат дека конфликтот во Иран не е нивна војна, објави ДПА.

За време на состанокот на кабинетот одржан во Белата куќа, Трамп не спомена по име кој германски претставник дал таква изјава, велејќи само дека тоа е коментар од „лидерот на Германија“.

Неколку високи германски претставници дадоа слични изјави во последните денови. Канцеларот Фридрих Мерц изјави за време на посетата на Норвешка дека Германија не е вклучена во војната и не сака тоа да се промени. Министерот за одбрана Борис Писториус и вицеканцеларот Ларс Клингбеил исто така рекоа: „Ова не е наша војна“.

Трамп рече дека одговорил на тој став, истакнувајќи: „Па, ниту Украина не е наша војна“.

Американскиот претседател побара од сојузниците од НАТО да помогнат во обезбедувањето на превозот низ Ормуската Теснина, кој е блокиран од Иран и е клучен за глобалната трговија со нафта и гас. Откако сојузниците не одговорија на неговото барање, Трамп постојано ги критикуваше со најостри зборови.

