Трамп ја избриша сликата на која е прикажан како Исус. Сакал да биде доктор кој лечи луѓе

Објавата на претседателот Доналд Трамп на слика генерирана од вештачка интелигенција, која се чини дека го прикажува како Исус, го постигна она што неговите вербални напади против првиот американски папа на Католичката црква не го направија: преминување на линијата за религиозната десница.

Многу од истите евангелистички христијански и конзервативни католички влијателни лица кои ги користеа своите платформи за да помогнат Трамп да се врати во Белата куќа, ја осудија сликата што Трамп ја објави на Truth Social во неделата – доволно гласен хор што Трамп ја избриша сликата од својот профил во понеделникот наутро.

Иако Трамп ја избриша објавата – прикажувајќи го претседателот во бели мантии како положува раце врз човек во болнички кревет, со позадина полна со американска боја – штетата е веќе направена: Истакнати влијателни лица на МАГА и христијански лидери ги искористија социјалните медиуми јавно да го искажат своето негодување кон сликата и разочарувањето од претседателот.

„Боже, можеби направивме грешка и случајно го избравме Антихристот“, напиша христијанската влијателна Менди Артур во објава на Икс.

„Нема контекст каде што ова е прифатливо“, рече Шон Фојхт, конзервативен христијански активист и долгогодишен сурогат на МАГА, повикувајќи сликата да биде „веднаш избришана“.

Зборувајќи со новинарите во понеделник, Трамп тврдеше дека не знаел дека сликата го прикажува како личност слична на Христос и ги обвини „лажните вести“ за нивниот негативен прием.

„Треба да бидам јас како доктор, да ги направам луѓето подобри. И јас ги правам луѓето подобри. Ги правам луѓето многу подобри“, рече Трамп.