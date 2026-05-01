Трамп: Иранците бараат нешта со кои не можам да се согласам – или ќе ги збришеме, или ќе се договориме

01/05/2026 21:18

Иранците бараат нешта со кои не можам да се согласам, изјави денеска пред новинарите во комплексот на Белата куќа претседателот на САД, Доналд Трамп.

– Или ќе ги збришеме, или ќе се договориме – додаде тој.

Претходно, Трамп рече дека не е задоволен од последниот предлог на Иран за решавање на конфликтот, кој почна со американско-израелските напади врз Исламската Република на 28 февруари годинава. Шефот на американската држава истакна дека „преговара по телефон“ со Техеран.

– Штотуку завршив разговор со Иран. Не сум задоволен – изјави Трамп.

Освен тоа, тој нагласи дека не е загрижен за американските резерви на борбени ракети во контекст на стравувањата дека тие се „топат“ во текот на воените дејствија против Иран.

Од друга страна, Трамп изјави дека вчера разговарал со номинираниот за премиер на Ирак, Али аз Заиди, и му изразил силна поддршка. Вашингтон се стреми да одржува блиски односи со Багдад од безбедносни причини со оглед на тензиите во регионот.

Претседателот на САД ја коментираше и својата претстојна посета на Кина, нагласувајќи дека таа ќе биде „одлична“. Трамп потврди дека ќе се сретне со кинескиот лидер Шји Џјинпинг.

Американскиот претседател најави и дека најверојатно ќе учествува на самитот на Г7 во Франција, планиран за средината на јуни.

