Трамп: Иран сака договор, но се плаши од сопствениот народ тоа да го признае

26/03/2026 07:31

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, изјави дека Иран сака да преговара за мировен договор, но дека иранските официјални претставници јавно го негираат тоа поради страв од реакцијата на сопствениот народ, пренесува Си-Би-Ес (CBS).

Говорејќи на вечера за републиканските членови на Конгресот, Трамп истакна дека Техеран, според неговите сознанија, всушност сака да постигне договор, но дека преговарачите се плашат тоа отворено да го признаат.

– Тие преговараат и толку многу сакаат да постигнат договор. Но, се плашат тоа да го кажат, бидејќи мислат дека ќе бидат убиени од сопствениот народ – изјави Трамп пред присутните конгресмени. 

Поврзани содржини

„Волстрит џурнал“: Арагчи и Калибаф привремено тргнати од „списокот за ликвидација“
Џеј Ди Венс ќе ја посети Унгарија воочи престојните избори
Стармер одобри запленување на руските танкери од „флотата во сенка“
Најмалку 24 лица загинаа откако автобус се урна во река додека се обидуваше да се качи на ферибот во Бангладеш
Четворица убиени во американски напад врз брод со осомничени трговци на дрога на Карибите
Германија и Австралија ги продлабочуваат воените врски, планираат систем за предупредување од вселената
Во Париз состанок на министрите за надворешни работи на државите од Г7
Егзекуторот на Мадуро, кој ги водеше коморите за мачење, стана министер за одбрана на Венецуела

