Трамп: Иран не смее да им наплаќа на танкерите за премин низ Ормускиот теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во четврток дека Иран не смее да им наплаќа на танкерите за премин низ Ормускиот теснец, по медиумските извештаи дека Техеран размислува да воведе такви такси. „Постојат извештаи дека Иран им наплаќа на танкерите за премин низ Ормускиот теснец“, напиша Трамп на социјалната мрежа Truth Social. „Подобро да не го прават тоа, а ако го сторат тоа, треба веднаш да го спречат“, додаде тој.

Иран би можел да бара плаќање за премин во криптовалута за време на двонеделното примирје со САД, објави „Фајненшл тајмс“, цитирајќи го Хамид Хосеини, претставник на Здружението на извозници на нафта, гас и петрохемикалии. Западните лидери се спротивставија на можноста за наплата за премин низ теснецот. Трамп во посебен пост рече дека „нафтата повторно ќе почне да се движи, со или без помош на Иран“.

Сообраќајот низ Ормускиот теснец беше далеку под 10 проценти од нормалниот во четврток, и покрај кревкото примирје, бидејќи Иран ги предупреди бродовите да останат во неговите територијални води.

САД и Израел го нападнаа Иран на 28 февруари, што го натера Техеран да возврати со напади врз Израел и земјите од Персискиот Залив со американски воени бази, што доведе до зголемување на цените на нафтата и нестабилност на глобалните пазари.

Ормускиот теснец е една од клучните светски бродски линии, преку која се пренесуваат околу 20 проценти од глобалните испораки на нафта и течен природен гас.