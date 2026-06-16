Трамп: „Имав многу добра средба со Зеленски. Премногу се гине во војната“

Американскиот претседател Доналд Трамп во разговор со новинарите на самитот на Г7 во Евијан, Франција, изјави дека имал „многу добра средба“ со украинскиот претседател Володимир Зеленски утринава и дека ќе се сретне повторно денеска попладне.

„Видете, Русија треба да склучи договор. Русија изгуби огромен број луѓе, а истото и Украина. Минатиот месец, тие изгубија 35.000 војници меѓу нив; тоа е на месечна основа. Просечно имаат по 25.000 луѓе, претежно војници, млади, убави луѓе, и лудо е што се случува таму.

Но, имавме состанок и ќе видиме… Разговарав со претседателот Путин во неделата“.

Тој вели дека има „многу несогласување меѓу двајцата лидери“. Но нагласи дека ќе направи „сѐ што може“.

Европските лидери на самитот на Г7 го повикаа Доналд Трамп да се обиде да го прекине ќор-сокакот околу завршувањето на војната во Украина со прифаќање на предлогот тој да биде домаќин на разговори во САД меѓу Зеленски и Путин.

Американскиот претседател се пожали на „големата антипатија“ меѓу украинските и руските лидери што го отежна постигнувањето договор и вети дека ќе направи сè што може. Тој рече дека Москва „треба да склучи договор“, истакнувајќи дека „изгубила многу луѓе, исто како Украина“.

Зеленски, кој присуствува на самитот во спа-градот Евијан на покана на францускиот претседател Емануел Макрон, се обидува повторно да го ангажира Трамп со надеж дека американската администрација ќе биде помалку расеана сега кога се согласи на 60-дневен прекин на огнот во Иран.

Макрон, фатен на жежок микрофон на самитот, беше слушнат како му признава на Зеленски дека во понеделникot имал тешки разговори со Трамп во врска со Украина.

Зеленски – кој првично немаше закажано билатерална средба со Трамп – на крајот се сретна со американскиот претседател заедно со Макрон на неговата прва средба лице в лице по четири месеци.

На прашањето дали ќе ги врати санкциите за руската нафта што беа олеснети за да се помогне во намалувањето на цените на нафтата, Трамп рече дека ограничувањата можат да продолжат како што повеќе нафта ќе се движи низ Ормускиот теснец.

„Наскоро ќе можеме да го сториме тоа бидејќи нафтата сега тече“, им рече Трамп на новинарите. „Во позиција сме да го сториме тоа наскоро“.

САД во март привремено ги олеснија некои санкции за некои руски испораки на нафта, бидејќи цените на суровата нафта нагло се зголемија. Ослободувањето беше продолжено како што војната се протегаше.

Зеленски рече дека му е потребен американскиот претседател да изврши поголем притисок врз Русија, бидејќи вели дека „Трамп може да го направи тоа, или можеби само тој“.

Тој нагласи дека Трамп бил исто така „бил многу позитивен дека тие можат да ни помогнат со ракети“, додека Зеленски продолжува да се залага за лиценца за Украина локално да произведува ракети „Патриот“.

Тој вели дека „се надева дека [ќе биде] да“.

Зеленски, исто така, вели дека сака ЕУ да изгради „европски антибалистички систем“.

„Целата ‘Седумка’ денес едногласно ја поддржува Украина“, изјави Зеленски пред новинарите.

Тој рече дека сите партнери на Украина од Г7 ја признаваат подготвеноста на Украина да се сретне со руската страна за воспоставување прекин на огнот, нејзиното активно ангажирање на бојното поле и нејзините ефикасни способности за напади од среден и долг дострел.

Руската страна, во меѓувреме, не покажува никаква сериозна активност кон мирот, рече тој, нарекувајќи ги постапките на Русија „игра“.

„Важно е на состанокот на Г7 сите да го сфатат тоа. Важно е тоа“.

Британскиот премиер, Кир Стармер, рече дека лидерите на Г7 делат чувство дека „работите се менуваат“ и дека Украина ја враќа иницијативата во војната со Русија.

Во разговор со британските радиодифузери, британскиот премиер рече дека „имало вистинско единство во просторијата“ кога Трамп и другите лидери на Г7 разговарале за конфликтот.

Тој рече дека се согласиле „дека Украина сега се справува подобро, враќа територија, дека санкциите имаат вистинско влијание врз Русија и вистинско чувство дека сега е моментот сите ние како Г7 да го зголемиме притисокот“.