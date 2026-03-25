Трамп и Си ќе се сретнат во мај, соопшти Белата куќа

25/03/2026 20:19

Долгоочекуваната средба меѓу претседателот Доналд Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг ќе се одржи во Пекинг на 14 и 15 мај, соопшти Белата куќа во среда.

Трамп и првата дама Меланија Трамп, исто така, ќе бидат домаќини на Си и Пенг Лијуан за „реципрочна посета“ на Вашингтон, на датум што ќе биде објавен подоцна оваа година, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, на новинарите на брифинг.

Објавата претставува одложување на самитот во Кина за приближно шест недели, кое се очекуваше кон крајот на март и почетокот на април.

Но, Трамп рече кон средината на март дека САД побарале одложување на состанокот „за еден месец или повеќе“ поради војната во Иран.

Во објава на Truth Social по брифингот за медиумите во среда, Трамп рече дека американските претставници „ги финализираат подготовките за овие историски посети“.

„Со нетрпение очекувам да поминам време со претседателот Си во она што сум сигурен дека ќе биде монументален настан“, рече тој во соопштение.

Администрацијата на Трамп изјави дека очекува војната – која започна на 28 февруари кога САД и Израел започнаа напади врз Иран – да трае околу пет недели, иако некои официјални лица понудија различни временски рамки.

На прашањето во средата дали новиот распоред за патувањето на Трамп во Кина значи дека САД очекуваат војната да заврши до средината на мај, Ливит рече: „Секогаш проценувавме околу четири до шест недели, за да можете да направите пресметка“.

Поврзани содржини

Најчитани