Трамп го потпиша мировниот договор со Иран. Во Израел завладеа очај, Техеран слави

Доналд Трамп потпиша договор од 14 точки со Иран, тврдејќи дека тој донел „голема победа“ за Соединетите Американски Држави – дури и кога направија значајни политички и финансиски отстапки на Иран за повторно отворање на Ормускиот теснец и спречување на „светска депресија“.

Во вонредните забелешки во средата, Доналд Трамп премина од заканување кон Иран со нов бран напади до сугерирање дека земјата има основни права да збогатува ураниум за цивилна употреба, дека нема да врши притисок врз Техеран да се откаже од својата програма за балистички ракети и дека САД „ќе мора да вратат“ милијарди долари замрзнати ирански средства.

Овие забелешки, како и целиот текст на договорот – кој беше поздравен од шефот на Хезболах, Наим Касем, како „голема победа“ – веројатно ќе го поттикнат гневот во Израел и меѓу тврдокорните во Републиканската партија кои го повикаа Трамп да не склучува договор со Техеран.

Претседателот на Иран, Масуд Пезешкијан, го потпиша договорот во средата од Техеран. Се очекува и потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, да го потпише договорот на поформална церемонија во Женева во петок.

Главниот преговарач на Иран, Мохамед Багер Галибаф, рече: „Договорот е доказ за неуспехот на САД. Луѓето ќе го видат и ќе судат“.

Бранејќи го договорот, Трамп рече дека ниту еден американски претседател никогаш не бил толку строг кон Иран како него, и „нема ништо толку паметно како пазарот – а пазарот го сака тоа“.

Трамп рече дека „алтернативата би била светска депресија“, тврдејќи дека ако тој не склучил договор, „теснецот [Ормуз] никогаш немаше да биде отворен. Тие не сакаат бродови од милијарда долари што пловат по теснецот кога нивните ракети летаат над нив и има мини насекаде“.

Високи претставници на администрацијата изјавија дека договорот ќе помогне Иран да се спречи да се здобие со нуклеарно оружје, посочувајќи на договор за дискусија за намалување на неговата залиха од 440 кг високо збогатен ураниум, кој може дополнително да се збогати за употреба во нуклеарно оружје. Трамп изјави дека е отворен за разредување на залихите во Иран под надзор на Меѓународната агенција за атомска енергија.

Администрацијата на Трамп го одложи објавувањето на целиот текст на меморандумот за разбирање, кој во суштина е 60-дневен договор за прекин на огнот, со цел да се одржат посеопфатни нуклеарни и трајни мировни разговори со Иран. Планот од 14 точки им беше диктиран на новинарите за време на брифингот во позадина од страна на високи претставници на администрацијата додека Трамп зборуваше на крајот од Г7.

Спогодбата ќе обезбеди важни финансиски стимулации за Иран, вклучително и итно укинување на американската поморска блокада врз иранските пристаништа и ослободувања за иранска сурова нафта што ќе се испорачува во странство, како и потенцијално укинување на сите меѓународни санкции против Иран, одмрзнување на милијарди долари ирански средства и планови за развој на фонд за реконструкција од 300 милијарди долари за Иран, финансиран од регионални партнери во Заливот.

Трамп луто ги отфрли сугестиите дека САД ќе придонесуваат во фондот од 300 милијарди долари, наместо тоа велејќи дека исплатите од земјите од Заливот веројатно ќе бидат условени од доброто однесување на Иран.

„Секој што сака може да инвестира. Што очекувате да кажам: никој не смее да инвестира? Но, ние не инвестираме; не вложуваме ниту 10 центи“, рече тој.

Спогодбата за прекин на огнот го вклучува Либан, клучно иранско барање, што би го спречило Израел да спроведува воени операции во земјата, според висок функционер на администрацијата. Исто така, вклучува клаузула со која се обезбедува „територијалниот интегритет“ на Либан, иако функционер на администрацијата, кога беше прашан, не потврди дека тоа значи дека Израел ќе биде принуден да се повлече од делот од земјата што го окупирал како „тампон зона“ против Хезболах.

За возврат, Иран би се согласил да ги ограничи своите странски сојузници, вклучително и Хезболах во Либан, и „повторно потврдува дека нема да набавува или развива нуклеарно оружје“.

Договорот, исто така, би овозможил бесплатен премин на бродови 60 дена низ Ормускиот теснец, но во средата Галибаф рече дека Иран ќе им наплаќа на бродовите што патуваат низ водниот пат на крајот од периодот утврден во меморандумот за разбирање.

Во интервју емитувано на државната телевизија, Галибаф рече дека „Ормускиот теснец нема да се врати во предвоената состојба“, додавајќи: „Иран има право на суверенитет над Ормускиот теснец и секако ќе добиеме надомест за услугите“.

Сузан Малони, потпретседателка и директорка на програмата за надворешна политика во Институтот Брукингс, рече: „Реално, нивото на експертиза и детали што се потребни за да се реши дури и нуклеарниот дел од ова изгледа премногу за администрација која се шегува во овие преговори.

„Толку многу работи се добри за Иранците… тие ќе можат да извезуваат нафта без режимот на санкции, што е речиси нереално во овој момент. Тие многу брзо ќе заработат многу пари“.

Трамп ја поддржа заедничката изјава на лидерите на Г7 во која се поздрави договорот, но се вели дека е неопходен дополнителен договор за да се ограничи иранската програма за балистички ракети, прашање кое не е директно адресирано во меморандумот за разбирање.

„Тие мора да имаат некои, бидејќи другите луѓе имаат некои. Вие мора да имате некои“, рече Трамп.

„Што ќе правам? Дали ќе дозволам Саудиска Арабија да има ракети, но тие не можат да ги имаат?“ додаде тој, осврнувајќи се на претходните дискусии со советниците за ракетниот арсенал на Иран.

Францускиот претседател, Емануел Макрон, го нарече „многу добар договор“, додавајќи дека американските сојузници во Г7 го поддржуваат „затоа што станува збор за договор што става крај на ситуацијата на голема нестабилност што имаше ужасни последици за нашите економии“.

Но, предлогот на Г7 за понатамошни разговори во кои учествуваат европските лидери за балистичките ракети на Иран и поддршката за силите-посредници сигурно ќе биде отфрлен од Иран. Техеран преговара исклучиво со САД и ја смета Европа за во голема мера ирелевантна.

Иран, исто така, веројатно ќе го отфрли планот на Франција и Велика Британија за работна група за придружба на бродовите низ теснецот, предлог одобрен во изјавата на лидерите на Г7.

Лидери на Г7 рекоа дека договорот дава „историска можност да се спречи Иран да се стекне со какво било нуклеарно оружје и да се справи со заканите поврзани со неговите регионални и балистички активности. Ние ја поддржуваме и сме подготвени да придонесеме за неговата имплементација“.

Трамп, исто така, изрази помирувачка нота за враќање на замрзнатите средства во Иран, одредба од Заедничкиот сеопфатен план за акција на администрацијата на Обама, кој тој го нападна во 2015 година.

„Зедовме многу од нивните пари“, им рече Трамп на новинарите. „Тоа не се наши пари, туку нивни пари, и ги замрзнавме во одреден момент. Претпоставувам дека ќе мора да ги вратиме, знаете, ако не ги вратиме, никој никогаш повеќе нема да инвестира во доларот“.

Трамп тврдеше дека цената на барел нафта паднала на 72 долари – суровата нафта Брент падна под 80 долари во вторник – и наскоро ќе падне под нивото на кое беше пред војната.

Договорот со Иран наиде на гнев, олеснување и неверица

Пакистанскиот премиер го поздрави „мирното решавање“ на конфликтот меѓу САД и Иран, честитајќи им на раководствата на двете земји за потпишувањето на договор за кој тој тврдеше дека веднаш ќе го отвори Ормускиот теснец.

Но, среде прославите од Шехбаз Шариф – кој беше медијатор за договорот – објавувањето на меморандумот за разбирање (МОУ) што ја започнува следната фаза од преговорите меѓу Иран и САД, се покажа како поконтролирано, предизвикувајќи мешавина од негодување, збунетост и олеснување.

Во Франција, лидерите на земјите од Г7 го поздравија договорот, нарекувајќи го „историска можност да се спречи Иран да се стекне со какво било нуклеарно оружје“.

Европските лидери во голема мера беа отфрлени од преговорите, но изразија олеснување што Ормускиот теснец ќе се отвори повторно, дозволувајќи протокот на нафта да продолжи. Емануел Макрон рече дека тоа ќе стави крај на „ситуацијата на голема нестабилност што имаше ужасни последици за нашите економии“.

Во Израел, договорот е пречекан со помалку оптимизам.

Марк Регев, поранешен висок советник на премиерот Бенјамин Нетанјаху, праша колку сериозно Иран ќе пристапи кон преговорите за својата нуклеарна програма, сега кога Америка го отстрани економскиот и воениот „притисок“.

„Теснецот е отворен и Иранците можат да почнат да ја извезуваат својата нафта, и затоа добиваат пари, го отстранивте економскиот притисок“, рече Регев, додавајќи „можеби Трамп ќе добие одлична зделка… но во моментов не го гледам тоа. Гледам дека Америка му вратила живот на иранскиот режим“.

Ставовите на Регев се одразуваа низ целиот Израел.

Јаир Лапид, лидерот на израелската опозиција, во вторникот рече: „Нетанјаху ни вети историска победа – и добивме криза со Американците, Ормуз отворен за Иранците, пари за Револуционерната гарда, балистички ракети насочени кон Израел и Израел кој чека во ходник како искарано дете“.

Со оглед на тоа што Израел треба да одржи избори пред октомври, Лапид и неговиот коалициски партнер Нафтали Бенет се обидуваат да профитираат од гневот што се разгорува во Израел поради договорот меѓу САД и Иран.

Трамп, кој претходно уживаше голема поддршка кај Израелците, се соочува со широки критики во локалните медиуми. Дејвид Хоровиц, основач и уредник на „Тајмс оф Израел“, напиша во средата дека војната меѓу САД и Израел против Иран е изгубена поради „слабоста на претседателот на САД“, меѓу другите прашања.

„Ќе се врати да ја гризне Америка. Го остава Израел поранлив отколку пред почетокот на војната, со нов договор за прекин на огнот меѓу САД и Иран, кој има за цел да му ја одземе на Израел слободата да се заштити и брани“, напиша тој.

Партијата Ликуд на Нетанјаху, очигледно свесна за ладните ставови за американскиот претседател, наводно ги откажа плановите да ги истакне блиските врски на премиерот со Трамп во претстојната изборна кампања.

Сепак, не сите гласови зборуваа против договорот; Дени Цитринович, поранешен раководител на иранскиот огранок на израелската воена разузнавачка служба, рече дека договорот покажува дека реалноста „конечно се вратила во политиката на САД кон Иран“.

„Пред настаните целосно да излезат од контрола, американската администрација се повлече од максималистичките цели и се врати на поизмерен и пореалистичен пристап“, напиша Цитринович.

Истите тие поделби во мислењата се одразија и во САД.

Републиканскиот сенатор Линдзи Греам, клучен сојузник на Трамп, се чини дека го омекна својот став за Меморандумот за разбирање по „многу долг и продуктивен“ разговор со специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф.

„По оваа дискусија, мое мислење е дека потпишувањето на Меморандумот за разбирање ќе биде од корист за Соединетите Американски Држави, како што ќе почне да се отвора Ормускиот теснец и ќе престанат непријателствата со Иран“, напиша Греам на социјалните медиуми.

„Дали Соединетите Американски Држави можат да постигнат прифатлив, проверлив договор со Иран во врска со неговата нуклеарна програма и други прашања, сè уште не е утврдено, но не гледам никакви недостатоци во обидот“.

Неколку други републиканци во Сенатот беа покритични во своите ставови. Бил Касиди рече дека „нуклеарните амбиции на Иран не се ограничени и тие научија дека загрозувањето на Ормускиот теснец функционира и несомнено ќе го искористат во иднина.“

Сенаторот Тед Круз, кој ја поддржа војната, рече дека претседателот добива „многу лоши совети кога станува збор за овој договор“.

Сузан Рајс, поранешна функционерка во администрациите на Обама и Бајден, беше поотворена во својата проценка, нарекувајќи го „најголемата грешка во националната безбедност во последните децении“, додека демократскиот сенатор Адам Шиф рече дека е „тешко да се замисли потемелна капитулација“.

„Иран добива олеснување од санкциите, ослободување на замрзнатите средства, можност за извоз на нафта и фонд за реконструкција од 300 милијарди долари. САД добиваат повторување на нејасното ветување дека Иран нема да развие нуклеарно оружје“.

Самиот Трамп го поздрави договорот како „голема победа“ за Соединетите Американски Држави, додека главниот преговарач на Иран, Мохамед Галибаф, го нарече „евиденција за неуспех на САД“. Трамп го потпиша договорот во средата, а набргу потоа, Иран објави дека и неговиот претседател, Масуд Пезешкијан, го потпишал во Техеран.

Трамп го потпиша за време на вечера со Макрон во Версајската палата, местото на договорот од 1919 година со кој формално заврши конфликтот меѓу Германија и сојузничките сили по Првата светска војна. Резултатите од тој договор беа краткотрајни, а Европа повторно беше проголтана од војна само 20 години откако беше потпишан. (Според агенциите)