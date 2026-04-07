Трамп го понижи Венс: Тој дозна за заканата за „цивилизацијата“ од новинар

На Џ.Д. Венс му беше советувано да го провери телефонот со ажурирани вести за војната за време на прес-конференцијата, додека се мачеше да ги следи ескалациските напади на својот шеф против Иран.

Потпретседателот кој патуваше со авион беше изненаден додека стоеше на светската сцена покрај унгарскиот претседател Виктор Орбан, неколку моменти откако Доналд Трамп објави запалувачки пост во кој предупреди дека „цела цивилизација“ ќе умре вечерва ако Иран не постигне договор до неговиот рок во 20 часот по американско време.

На прашањето на новинар на „Вашингтон пост“ дали има нови информации за да верува дека може да се постигне договор, Венс првично одговори: „Немам – освен ако немам СМС-порака од Стив Виткоф“, кој е претставник на Трамп за Блискиот Исток.

Но, додека посегнуваше во џебот по телефонот, потпретседателот во реално време сфати дека работите се менуваат.

„Имам порака од Стив Виткоф“, призна тој малку несмасно откако погледна во текстот.

„Не би ли сакале да ја знаете темата на оваа порака?“ додаде тој. „Но не, ааа, прво треба да ја прочитам пред да зборувам за тоа. Но, еве, еве… ааа, колку е часот во Соединетите Држави токму сега?“

Венс беше во Будимпешта во вторникот наутро за да изрази поддршка за премиерот Виктор Орбан на изборите на 12 април.

Непријатниот момент беше проследен со друго прашање од новинар на Ројтерс, кој му рече на Венс дека можеби ќе сака правилно да го провери својот телефон.

„Рековте дека воените цели на оваа војна се постигнати. Па, дали би можеле да ни помогнете да разбереме зошто претседателот сè уште се заканува дека ќе ги нападне сите мостови и сите електрани во Иран?“

Војната е чувствителна за Венс, кој служеше во морнарицата и чиј политички углед бил изграден врз неговото противење на странска интервенција – позиција што беше обликувана од неговото кратко распоредување во Ирак.

Сега, како носител на антиинтервенционистичкото крило на МАГА, тој се бори да го пробие ставот во војната што подоцна би можела да стане политичка одговорност за него.

Ова беше јасно додека се појавуваше на сцената токму кога Трамп го објави својот див пост, заканувајќи се дека ќе го уништи Иран, земја со 95 милиони луѓе за чии граѓани некогаш тврдеше дека може да им помогне да се спасат од тирански режим.

„Цела цивилизација ќе умре вечерва, никогаш повеќе нема да се врати. Не сакам тоа да се случи, но веројатно ќе се случи“, изјави Трамп на Truth Social.

„Сепак, сега кога имаме целосна и тотална промена на режимот, каде што преовладуваат различни, попаметни и помалку радикализирани умови, можеби може да се случи нешто револуционерно прекрасно, КОЈ ЗНАЕ?“, додаде тој.

Во меѓувреме, Венс се потруди да ја објасни сè понестабилната ситуација.

„Значи, прашавте за островот Харг“, одговори тој на прашањето на Ројтерс.

„Знаете, моето разбирање, знаете, откако разговарав со Пит (Хегсет) и генералот Кејн за ова, е дека ќе напаѓаме некои воени цели на островот Харг и верувам дека го направивме тоа.

„(Претседателот)… многу јасно кажа дека нема да напаѓаме енергетски и инфраструктурни цели сè додека Иранците не дадат предлог што можеме да го поддржиме или нема да дадат предлог. Но, тој им даде рок до вторник, во 8 часот, па не мислам дека вестите за островот Харг претставуваат промена во стратегијата“.

Островот Харг е извозен центар покрај брегот на Иран, кој е економски спас за земјата, управувајќи со околу 90% од извозот на сурова нафта.

Како што ескалираа тензиите околу нафтениот спор во Ормускиот теснец, САД го нападнаа островот за прв пат во март, тврдејќи во тоа време дека се погодени 90 цели, вклучувајќи „складирање на поморски мини, бункери за складирање ракети и повеќе други воени локации“.

Но, веста дека повторно бил погоден во вторникот дојде откако Трамп објави див, пцуечки пост во неделата, предупредувајќи го Иран: „Вторник ќе биде Ден на електраната и Ден на мостот, сè завиткано во едно, во Иран. Нема да има ништо слично!!! Отворете го тој ебан теснец, вие луди кретени, или ќе живеете во пекол – САМО ГЛЕДАЈТЕ!“

Дивата тирада предизвика повици за активирање на 25. амандман, уставен механизам што му овозможува на потпретседателот и мнозинството од кабинетот да прогласат претседател неспособен да ги извршува должностите.

„Претседателот на Соединетите Американски Држави е човек кој препознава влијание“, рече Венс во вторник.

„Дека ако Иранците сакаат да нанесат одредена количина болка, Соединетите Американски Држави имаат способност да нанесат многу, многу поголема болка“. (Дејли бист)