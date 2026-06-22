Трамп го поддржа, десничарот де ла Есприела победи на изборите во Колумбија

Десничарскиот кандидат Абелардо де ла Есприела тесно победи на претседателските избори во Колумбија, покажува првичното пребројување на гласовите, што означува драматична промена во начинот на кој владата ќе се справи со внатрешниот вооружен конфликт и насилство во земјата.

Де ла Есприела, кој беше поддржан од Доналд Трамп, вети воена акција против нелегалните вооружени групи, трговијата со дрога и криминалот.

Се чини дека тој го победи левичарскиот Иван Сепеда, близок сојузник на претседателот Густаво Петро.

Де ла Есприела рече дека „денес започнува нова етапа за нашата земја, етапа изградена врз слободната и демократска волја на милиони граѓани кои избраа да веруваат во голема, безбедна, просперитетна Колумбија полна со можности“.

Со преброени над 99% од гласовите, де ла Есприела освои 49,7% од гласовите, додека Сепеда 48,7%, според првичното пребројување на вториот круг од изборите.

Сепеда не го призна поразот, велејќи дека прелиминарното пребројување „сè уште не е официјално или обврзувачко“.

Процесот на верификација покажа мала разлика во однос на првичното броење во првиот круг од гласањето на 31 мај, објави новинската агенција Ројтерс.

Де ла Есприела, кој порасна во крајбрежниот регион на Карибите, таму уживаше значителна регионална поддршка.

Откако заврши првичното пребројување на гласовите, де ла Есприела се обрати пред огромната толпа поддржувачи кои се собраа да прослават во Баранкила, град на брегот.

„Вечерва е почеток на нова приказна за нацијата, вечерва започнува нова ера, промена на редот“, рече Де ла Есприела, кој си го даде прекарот „Ел Тигре“ (Тигарот).

„Ќе владеам за сите Колумбијци. За оние кои гласаа за мене и за оние кои го избраа другиот кандидат“.

Тој, исто така, се заколна на лојалност кон уставот на земјата од 1991 година и рече дека ќе го заштити.

Поддржувачите на де ла Есприела го облекоа жолтиот фудбалски дрес на земјата и мавтаа со колумбиски знамиња. Тие пееја и танцуваа на музика од сцена осветлена со фотографии од лицето на де ла Есприела, скандирајќи „цврсто застанете за татковината“ и „Петро надвор.

Некои носеа капи слични на поддржувачите на американскиот претседател Доналд Трамп, но велејќи „Да ја направиме Колумбија повторно голема!“.

Трамп одговори на резултатот, пишувајќи на Truth Social: „Тој победи, ГОЛЕМО!“

„Уморни сме од убиствата во оваа земја. И уморни од бирократијата на оваа влада. Имаме претседател од крајбрежјето!“, рече еден поддржувач, Патриција.

„Горди сме на Тигарот. Се надеваме дека тој ќе ја промени земјата, во нова каде што ќе можеме да имаме работни места и повеќе безбедност пред сè“, рече друг поддржувач.

Поддржувачите на Сепеда беа исто така на улиците на Баранкила, изразувајќи ја својата загриженост за тесната победа.

„Постои опипливо чувство на нелагодност во воздухот“, изјави за Би-Би-Си Каталина Ла Гранде, студентка и активистка која го поддржуваше Сепеда.

„Таквата тесна разлика исто така нè загрижува, бидејќи тоа одразува колку е поделена земјата и огромните предизвици со кои се соочуваме во одбраната на демократијата, мирот и правата на луѓето“.

Поларизирачките разлики меѓу двајцата кандидати доведоа до зголемени стравувања дека може да има немири во земјата по резултатот, особено ако некои критичари не го признаат резултатот.

Доцна во неделата, имаше извештаи за судири меѓу демонстрантите и полицијата во третиот по големина град во Колумбија, Кали, при што демонстрантите палеа американски знамиња, а полицијата користеше солзавец за да ги растера големите толпи лути поради победата на де ла Есприела.

Де ла Есприела е адвокат и бизнисмен без претходно политичко искуство.

Како адвокат, меѓу неговите клиенти беа Алекс Сааб, сојузник на соборениот претседател на Венецуела, Николас Мадуро, кој се соочува со обвиненија од САД за перење пари, и Давид Мурсија Гузман, еден од најголемите измамници во Колумбија. Тој рече дека ова е дел од неговата работа како адвокат за одбрана.

Тој се споредува со претседателот на Ел Салвадор, Најиб Букеле, поради неговите безбедносни политики, па дури и поради стилот на неговата брада.

На митинзите и на социјалните медиуми, тој и неговите поддржувачи често се облекуваат во колумбискиот национален фудбалски дрес, за кој неговите критичари го обвинуваат за политизирање, и поздравуваат во воен стил. Тој често им се обраќа на толпите зад непробојни стаклени паравани.

Де ла Есприела е државјанин на САД од 2023 година, откако живеел и работел во Мајами многу години.

Тој беше поддржан од Трамп, кој рече дека ќе „ја запре нелегалната имиграција, ќе се справи со криминалот и дрогата и ќе го врати ЗАКОНОТ И РЕДОТ!“

Пред изборите, Трамп додаде дека де ла Есприела ќе ја има „целосната поддршка и сила на Соединетите Американски Држави зад себе“.

Колумбија историски е еден од најблиските сојузници на САД во регионот, но тој однос беше затегнат во последните години поради често жестоките размени меѓу претседателот Трамп и претседателот Петро, ​​кои се судрија околу миграциската политика на САД, царините и воената интервенција во Латинска Америка.

Неговиот избор е дел од поширока промена во регионот, бидејќи неколку латиноамерикански земји се поместија кон десно на неодамнешните избори, особено поттикнати од загриженоста за безбедноста.

Де ла Есприела доби пофалби од други десничарски лидери во регионот, вклучувајќи го и претседателот на Аргентина, Хавиер Милеи, кој рече дека Колумбијците го избрале патот на „економска слобода, просперитет, непоколеблива безбедност и кажување дека е ДОСТА ВЕЌЕ на организираниот транснационален криминал и трговијата со дрога“.

Претседателот на Чиле, Хозе Антонио Каст, рече дека „за Колумбија започнува нова фаза на слобода што ќе им овозможи да ја вратат безбедноста и просперитетот“. (Би-Би-Си)