Трамп го испраќа Венс во Швајцарија на официјално потпишување на договорот со Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека потпретседателот Џеј Ди Венс ќе отпатува за Швајцарија на официјалното потпишување на договорот меѓу САД и Иран.

Трамп ова го соопшти пред новинарите на маргините на самитот на Г7 на Женевското Езеро, за време на разговорот со францускиот претседател Емануел Макрон.

Трамп не кажа дали самиот тој ќе има каква било улога во церемонијата на потпишување. Договорот веќе е дигитално потпишан.

САД и Иран се договорија за рамковната спогодба по неколкунеделни преговори. Се очекува договорот да доведе до подетални разговори за можен прекин на конфликтот меѓу двете земји.

Медиумските извештаи наведуваат дека церемонијата ќе се одржи во Женева, пренесе ДПА.

САД и Израел почнаа воени операции против Иран на 28 февруари. Прекин на огнот е во сила од април, иако повремено беше нарушуван со повремени избувнувања на насилство.

Лидерите на Групата седум водечки демократски економии – САД, Германија, Франција, Велика Британија, Италија, Канада и Јапонија – се состануваат од денеска до среда во францускиот град Евијан ле Бен на Женевското Езеро.