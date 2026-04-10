Трамп го испраќа Венс во Пакистан, ќе го претвори ли кревкото примирје со Иран во мировен договор

Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, оваа недела патува во Пакистан, каде што, по наредба на Доналд Трамп, има задача да го претвори кревкото примирје со Иран во траен мировен договор, пишува „Гардијан“.

За 41-годишниот Венс, кој не се истакна јавно за време на конфликтот на Блискиот Исток, ова ќе биде еден од дефинирачките моменти во неговата кариера. Сепак, човекот кого многумина го гледаат како водечки кандидат на претседателските избори во САД во 2028 година се соочува со огромни предизвици кога ќе започнат разговорите во Исламабад во сабота, пишуваат АФП и „Њујорк тајмс“.

Арон Волф Манес, експерт за улогата на американскиот потпретседател во надворешната политика на Универзитетот во Мериленд, изјави за новинската агенција АФП дека овој потег е невообичаен. „Не се сеќавам дека потпретседателот некогаш водел вакви формални преговори“, рече тој. „Ова е ситуација со висок ризик и висока награда“.

Венс го изгради својот политички имиџ како отворен противник на интервенционизмот, залагајќи се Америка да се држи подалеку од нови војни во странство. Таквиот став го стави во незгодна позиција откако Трамп започна војна со Иран.

„Њујорк тајмс“ оваа недела објави дека Венс, во разговори зад затворени врати неколку недели пред почетокот на војната, се спротивставил на воената акција. Тој тврдел дека тоа би можело да предизвика хаос во регионот и да ја подели гласачката база на Трамп. И покрај ова, Венс сега се наоѓа во неочекуваната улога на дипломатски претставник на Трамп за постигнување договор со Иран.

Венс ќе биде придружуван на патувањето од специјалниот претставник Стив Виткоф и зетот на Трамп, Џаред Кушнер. Една теорија зошто потпретседателот беше избран за оваа мисија е дека Иранците би можеле да го сметаат за поприфатлив партнер во преговорите, со оглед на неговото добро познато противење на војната и општ скептицизам кон американскиот интервенционизам.

Експертите веруваат дека исходот од преговорите може значително да влијае на политичката иднина на Венс. „Ако успее да постигне договор што очигледно ќе ја реши ситуацијата, без да навлегува во вистинските проблеми, тоа веројатно ќе биде доволно“, верува Манес.

„Но, ако од сето ова не произлезе ништо добро, тоа ќе отвори прашања за неговата способност, што нема да му помогне на изборите“, додава Манес, забележувајќи: „И секако, тука е Рубио како потенцијален предизвикувач во 2028 година“.