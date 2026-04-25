Трамп ги врати од аеродром Виткоф и Кушнер. Преговорите со Иран во ќор-сокак

Претседателот Доналд Трамп го откажа патувањето на двајца американски претставници во Пакистан, посредникот во војната со Иран, во саботата, предизвикувајќи нов удар на мировните перспективи откако министерот за надворешни работи на Иран полета од Исламабад по разговорите во главниот град.

Трамп во објава на социјалните мрежи изјави дека ја откажал планираната посета на неговиот специјален претставник Стив Виткоф и зет Џаред Кушнер, наведувајќи ја, како што рече, огромната конфузија во рамките на иранското раководство.

„Премногу време потрошено на патување, премногу работа! Освен тоа, има огромна внатрешна борба и конфузија во рамките на нивното ‘раководство’. Никој не знае кој е надлежен, вклучително и тие. Исто така, ние ги имаме сите карти, тие немаат! Ако сакаат да разговараат, сè што треба да направат е да се јават!!!“, напиша тој на неговата социјална мрежа.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, претходно го напушти пакистанскиот главен град без никакви знаци за пробив во разговорите со премиерот Шехбаз Шариф и други високи функционери.

Аракчи подоцна ја опиша својата посета на Пакистан како „многу плодна“, додавајќи во објава на социјалните мрежи дека „го споделил ставот на Иран во врска со функционална рамка за трајно завршување на војната против Иран. Сè уште не е јасно дали САД се навистина сериозни во врска со дипломатијата“.

Иранските медиуми објавија дека Аракчи отпатувал во главниот град на Оман, Мускат, велејќи дека ќе се сретне со високи функционери за „да разговараат и да разменуваат мислења за билатералните односи и регионалниот развој“.

Техеран ја отфрли можноста за нова рунда директни разговори со САД, а ирански дипломатски извор рече дека Техеран нема да ги прифати „максималистичките барања“ на Вашингтон.

Вашингтон и Техеран се во ќор-сокак бидејќи Иран во голема мера го затвори Ормускиот теснец, кој нормално пренесува една петтина од глобалните испораки на нафта и течен природен гас, додека САД го блокираат извозот на нафта од Иран.

Конфликтот, во кој е на сила прекин на огнот, започна со воздушни напади на САД и Израел врз Иран на 28 февруари. Иран оттогаш изврши напади врз Израел, американските бази и земјите од Заливот, а војната ги зголеми цените на енергијата на повеќегодишни максимуми, поттикнувајќи ја инфлацијата и затемнувајќи ги перспективите за глобален раст.

Аракчи „ги објасни принципиелните ставови на нашата земја во врска со најновите случувања поврзани со прекинот на огнот и целосното завршување на наметнатата војна против Иран“, се вели во соопштението на официјалниот профил на министерот на Телеграм.

На прашањето за резервите на Техеран во врска со позициите на САД во разговорите, ирански дипломатски извор во Исламабад изјави за Ројтерс: „Првенствено, иранската страна нема да прифати максималистички барања“.

Прес-секретарката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека САД во последните денови забележале одреден напредок од иранската страна и се надеваат дека ќе има уште повеќе во текот на викендот, додека потпретседателот Џ.Д. Венс е подготвен да отпатува и во Пакистан.

Венс ја водеше првата рунда неуспешни разговори со Иран во Исламабад претходно овој месец.

Ова беше ден на постојани превирања во Исламабад анализира Би-Би-Си. Со заминувањето на иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, а откажувањето на американската делегација, клучното прашање е: што следно?

Во моментов има многу шпекулации за тоа што точно било кажано за време на состаноците меѓу иранските и пакистанските претставници. Доналд Трамп го продолжи прекинот на огнот за да му даде време на Иран да состави унифициран предлог, а се верува дека Техеран ги претставил своите барања до Пакистан за време на оваа посета. Сепак, никој не може да го потврди ова засега.

Она што е сосема јасно е колку тежок и полн со несогласувања станал целиот процес на обид да се доведат двете страни на преговарачка маса. Пакистан се обиде да се позиционира како мост за да се одржи дијалогот, но таа улога, по денешните настани, изгледа сè понеизвесна.