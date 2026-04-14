Трамп ги пречека холандскиот крал и кралица, камерите го забележаа незгодниот момент (видео)

Вашингтон – Доналд Трамп ги нагости кралот Вилем-Александар и кралицата Максима од Холандија во Белата куќа во понеделник. Иако не беше официјална државна посета, средбата вклучуваше вечера со Трамп и првата дама Меланија, а еден збунувачки момент за време на фотосесијата го привлече вниманието на јавноста.

President Donald J. Trump and the First Lady welcome King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands to the White House. 🇺🇸🇳🇱 pic.twitter.com/QDu0krH96t — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2026

Несреќа при фотосесијата

Откако се ракуваше со американскиот претседателски пар, кралот рече, според новинар од Белата куќа, „Ви благодарам за гостопримството“. Сепак, официјалните снимки покажуваат дека кралот и кралицата се мачат неколку моменти каде да застанат за фотографијата, пред да бидат упатени кон десно од Трамп, подалеку од местото каде што првично стоеја поблиску до Меланија.

Социјалните медиуми брзо беа преплавени со коментари за средбата. Еден корисник на X шпекулираше: „Кралот Вилем-Александар од Холандија и неговата сопруга кралицата Максима одбија да застанат до Меланија Трамп за време на приемот во Белата куќа! Која е вистинската причина? Протокол или скриена тензија?“

„Кралот не знае каде да застане“, коментираше друг, додека трет додаде: „Кралот Вилем-Александар го направи правилното нешто што ги смени местата за да може неговата сопруга, кралицата Максима, да застане од неговата десна страна“.

Цел на посетата

Според соопштението од холандското кралско семејство, посетата, која завршува во среда, 15 април, има за цел да „ги истакне и унапреди односите и тесната соработка во голем број области, како на федерално, така и на државно ниво“.

„Трансатлантските односи меѓу Соединетите Американски Држави и Кралството Холандија се важни за нашата безбедност и просперитет. Соединетите Американски Држави се клучен сојузник во НАТО, а економските врски меѓу нашите две земји се силни и обемни“, се наведува на нивната веб-страница. Кралската куќа, исто така, забележува дека „посетата е можност да се одбележат длабоките историски и културни врски меѓу Кралството Холандија и Соединетите Американски Држави, и тоа во годината кога Соединетите Американски Држави ја слават својата 250-годишнина од независноста“.

Британскиот крал доаѓа наскоро

Посетата на холандската кралска двојка доаѓа само неколку недели пред пристигнувањето на британскиот крал Чарлс и кралицата Камила. Долгоочекуваната историска посета се очекува да се одржи кон крајот на април, и покрај повиците за одложување или дури и откажување поради тековниот конфликт на Блискиот Исток.

Трамп објави на својот профил на социјалните мрежи Truth Social дека „историската државна посета“ ќе се одржи од 27 до 30 април, иако Бакингемската палата не ги откри точните датуми во официјалното соопштение. Тој рече дека патувањето ќе биде „голем настан“, додавајќи дека „величествена државна вечера“ ќе се одржи во Белата куќа на 28 април.

„Со нетрпение очекувам да се сретнам со кралот, кон кого имам најголема почит. Ќе биде фантастично!“ додаде Трамп. Тоа ќе биде прва посета на кралот Чарлс на Соединетите Држави како монарх и прва државна посета на британски суверен на Соединетите Држави за речиси 20 години, од турнејата на кралицата Елизабета II во 2007 година.