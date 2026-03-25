Трамп ги повика Унгарците да гласаат за Орбан
Американскиот претседател Доналд Трамп ја изрази својата поддршка за својот „пријател“, конзервативниот унгарски премиер националист Виктор Орбан, повикувајќи ги Унгарците да го поддржат на изборите закажани за идниот месец.
„Унгарија: Одете да гласате за Виктор Орбан. Тој е вистински пријател, борец и победник, и има моја целосна и безусловна поддршка за повторниот избор за премиер на Унгарија“, напиша Трамп на својот профил на социјалната мрежа „Truth Social“.
Американскиот претседател исто така изјави дека Унгарија и САД достигнуваат „нови врвови во соработката“, поздравувајќи го Орбан како вистински лидер во „борбата против нелегалната имиграција“ и „враќањето на јавниот ред“.
Според независните анкети, ултраконзервативниот Виктор Орбан кој е на власт во Унгарија од 2010 година, се наоѓа во понеповолна позиција за парламентарни избори на 12 април, на кои се надева да освои петти мандат.