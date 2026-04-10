Трамп ги нападна Карлсон, Овенс, Џонс… „Ова се глупави луѓе. Сите го знаат тоа“

Американскиот претседател Доналд Трамп упати исклучително остар напад врз неколку личности од американската крајна десница, обвинувајќи ги дека се спротивставуваат на војната против Иран.

„Знам зошто Такер Карлсон, Мегин Кели, Кандис Овенс и Алекс Џонс мислат дека е одлично што Иран, водечкиот државен спонзор на тероризмот во светот, има нуклеарно оружје“, напиша републиканскиот милијардер на својата мрежа Truth Social.

„Причината е што тие имаат едно заедничко нешто: низок коефициент на интелигенција. Тие се глупави“.

Четирите имиња што ги спомена Трамп се оние на четири влијателни конзервативни коментатори кои јавно се спротивставија на војната во Иран, гледајќи ја како отстапување од ветувањето на Трамп да се фокусира на „Америка на прво место“. Тие исто така го обвинуваат, во различен степен, дека е под притисокот од Израел за конфликтот.

Тие ставови одразуваат растечка поделба во рамките на републиканската база. Анкета на YouGоv за The Economist покажа дека 22 проценти од гласачите на Трамп во 2024 година се противат на војната против Иран, во споредба со 71 процент кои ја поддржуваат.

Осврнувајќи се на четирите претходно споменати крајно десничарски личности, Трамп рече дека тие „биле отпуштени од телевизија, ги изгубиле своите емисии… Тие се нестабилни и провокатори“.

Трамп го советуваше Карлсон, која долго време ја критикуваше американската поддршка за Израел, да „посети психијатар“.

По изјавите на Трамп во вторникот, во кои се закани дека ќе ја уништи иранската цивилизација, Кандис Овенс го нарече претседателот „луд извршител на геноцид“. Таа, исто така, ја поддржа идејата за отстранување на Трамп од власт, што го бараат и некои американски пратеници.

Сега, како одговор на објавата на Трамп, инфлуенсерката предложи „да се испрати татенце во дом за стари лица“.