Трамп без докази тврди дека Иранците бараат да ги бомбардира

Доналд Трамп во понеделникот тврдеше дека иранските цивили активно ги поздравуваат американските напади врз инфраструктурата на нивната земја, велејќи дека би биле „подготвени да претрпат“ губење на електричната енергија и основните услуги за да постигнат слобода од Исламската Република.

Зборувајќи со новинарите од прес-салата на Белата куќа, Трамп ги отфрли загриженостите дека таргетирањето на електричната мрежа и цивилната инфраструктура на Иран би ги казнило обичните Иранци, а не режимот, велејќи без докази дека американските разузнавачки служби имаат пресретнати цивили во близина на активни места за бомбардирање, повикувајќи ги американските сили да продолжат.

„Ве молам, продолжете да бомбардирате“, цитирајќи ги пресретнатите комуникации од Трамп, додавајќи: „Ова се луѓе кои живеат таму каде што експлодираат бомбите“.

Тврдењата дојдоа откако некои демократски конгресмени ја обвинија администрацијата дека се подготвува да изврши воени злосторства со таргетирање мостови и електрани. Сенаторот Крис Марфи објави на социјалните медиуми дека Трамп им кажал на новинарите дека има намера да изврши „масовни воени злосторства“. Мисијата на Иран во Обединетите нации изјави дека заканите претставуваат „јасен доказ за намера за извршување воени злосторства“.

Трамп се повика на иранското протестно движење „Жена, живот, слобода“ од 2022 година, опишувајќи ги снајперистите кои пукаат во женските демонстранти „право меѓу очите“ и тврдеше дека Иранците живееле под толку строга репресија што би ја поздравиле речиси секоја цена за промена на режимот.

На почетокот на прес-конференцијата, Трамп рече дека Иран „може да биде елиминиран за една ноќ, а тоа може да биде утре вечер“. Тој, исто така, го повтори рокот до 20 часот по американско источно време во вторник за режимот да го отвори повторно Ормускиот теснец или да се соочи со бараж од напади врз енергетските објекти и мостовите.

Пит Хегсет, секретарот на Пентагон кој го придружуваше Трамп на конференцијата заедно со генералот Даниел Кејн, заменик-претседател на началниците на генералштабовите, рече дека под водство на претседателот „денес ќе биде извршен најголемиот обем на напади од првиот ден од оваа операција“.

Во прашање до претседателот, еден новинар забележа дека намерните напади врз цивилната инфраструктура ги кршат Женевските конвенции, на што Трамп одговори: „Се надевам дека нема да морам да го направам тоа, но повторно… 47 години преговараат со овие луѓе. Тие се одлични преговарачи, а затоа што нема да имаат нуклеарно оружје“.

Трамп рече дека „не може да зборува за прекинот на огнот“, а кога го прашаа дали војната се смирува или се засилува, тој рече „Не можам да ви кажам“.

Трамп на прес-конференцијата се закани дека ќе затвори новинар – или новинари – кои објавија дека втор американски пилот е исчезнат откако беше соборен од Иран во петокот во обид да го идентификуваат својот извор.

За време на прес-конференцијата во Белата куќа во понеделник попладне, Трамп им рече на новинарите дека неговата влада агресивно го гони „протекувачот“ кој откри информации за исчезнатиот пилот на медиумите. Тој тврдеше дека извештајот го предупредил Иран и го довел пилотот во опасност.

„Тие во основа рекоа дека ‘имаме еден и некој недостасува’. Па, тие не знаеле дека некој недостасува сè додека овој протекувач не ги дал информациите“, рече Трамп. „Значи, кој и да бил, мислиме дека ќе можеме да го откриеме тоа бидејќи ќе одиме во медиумската компанија што го објави тоа и ќе кажеме: „Национална безбедност, предајте сѐ или одете во затвор“. „И знаеме за кого – и знаете за кого – зборуваме. Бидејќи некои работи не можете да ги направите, бидејќи кога го направија тоа, одеднаш целата земја Иран знаеше дека има пилот кој е некаде на нивната земја и се бори за својот живот“. Трамп не го именуваше медиумот или новинарот на кој му се закануваше.