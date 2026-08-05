Товарниот сообраќај на Дунав во Австрија речиси е целосно прекинат поради нискиот водостој

05/08/2026 07:45

Виена – Речниот товарен сообраќај на австрискиот дел од Дунав е речиси целосно во прекин поради исклучително нискиот водостој на реката, соопшти синоќа австриското Министерство за иновации, мобилност и инфраструктура.

„Товарната пловидба практично е прекината, додека сообраќајот на речните крстаречки бродови исто така е значително ограничен“, се наведува во соопштението објавено на веб-страницата на Министерството.

Министерството предупреди дека водостојот на делниците од Дунав кои немаат хидротехнички објекти изнесува околу 60 сантиметри, што е под повеќегодишниот просек за периоди на низок водостој. Во долината Вахау во Долна Австрија, пловниот канал во моментот е длабок околу два метри, додека источно од Виена длабочината на пловната траса изнесува околу 1,8 метри.

Тековниот период на низок водостој на Дунав е споредлив со претходните најзначајни години со екстремно ниско ниво на водата, 2003 и 2018 година, која беше последната година со волку рекордно низок водостој.

Обемот на транспорт на австрискиот дел од Дунав веќе бележи пад од 25,1 отсто — од 9,6 милиони тони на 7,2 милиони тони — а оваа година се очекува дополнително намалување на транспортот поради сушата и ниското ниво на реката.

„Иако нема официјални затворања на реката, оптоварувањето на пловниот пат од страна на товарните бродови би требало значително да се намали, а преминот кон железнички или друмски транспорт во овој момент би бил поекономичен“, се наведува во соопштението на австриското Министерство за иновации, мобилност и инфраструктура.

Со сливно подрачје од приближно 800.000 квадратни километри, кое се протега од Шварцвалд до Црното Море, нискиот водостој на Дунав претставува сериозен сеопфатен европски предизвик.

Поврзани содржини

Погодени логистички центри за воени цели и три брода кај Одеса
Јужните рути на Ормуската Теснина отворени за сите комерцијални пловила
Големите нафтени компании остварија профит од 93 милијарди долари од војната со Иран
Полска третпат за неколку дена пресретна руски извидувачки авион над Балтичкото Море
Русија го додаде најмладото лице во регистарот на „терористи и екстремисти“ – штотуку наполни 14 години
Француската полиција уапсила 375 лица за пожарите, половина од нив се малолетници
Џамијата Ал-Акса на удар на еврејските екстремисти, Јордан се плаши од потпалување верска војна
Министрите на ЕУ ја поддржаа Шпанија по мигрантската криза во Сеута

Најчитани