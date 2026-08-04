Француската полиција уапсила 375 лица за пожарите, половина од нив се малолетници

Француското Министерство за внатрешни работи изјави за „Ле Фигаро“ дека од почетокот на летото уапсило 375 лица во случаи поврзани со пожари. Меѓу уапсените имало 142 малолетници, објави весникот.

Европскиот информативен систем за шумски пожари, кој користи сателитски снимки за следење на пожари во кои изгореле 30 или повеќе хектари шума, оваа недела соопшти дека 465.000 хектари се уништени во 1.433 пожари низ Европа оваа година.

Според EFFIS, Шпанија е најтешко погодена досега, со 221.493 хектари изгорени во 2026 година, по што следат Франција со 91.057, Италија со 70.130, Португалија со 45.614, Романија со 11.957 и Грција со 9.820. Иако е значајно, ова бледее во споредба со минатата година, кога над еден милион хектари беа уништени во пожар.

Сепак, таканаречените шумски пожари постојано се цитираат во традиционалните медиуми како доказ за климатските промени предизвикани од човекот. Во ваквите извештаи честопати недостасуваат информации за вистинските човечки фактори што ги предизвикуваат пожарите, имено несреќите и палењето.

Всушност, француското Министерство за внатрешни работи, се сомнева дека девет од десет шумски пожари во земјата се предизвикани од луѓе, при што околу една третина од таквите случаи вклучуваат палење.

Франција не е единствената европска земја што имала голем број апсења во врска со пожарите, а грчкиот весник „То Вима“ објави дека помеѓу 29 јули и 2 август биле уапсени вкупно 33 лица, при што 91 процент биле за кривична небрежност, а 9 проценти за намерно палење. Дополнителни 22 казни во вкупен износ од 70.138 евра (80.725 американски долари) биле изречени за прекршување на прописите за пожар.

Грчките власти претходно признаа дека повеќето пожари во земјата се предизвикани од луѓе, а тогашниот министер за климатски промени Василис Кикилијас во 2023 година изјави дека поголемиот дел од пожарите во 2023 година „биле предизвикани од човечка рака“.

Европските влади се свртеа кон креативни средства за борба против запалувачите за време на сезоната на пожари, вклучително и во Италија, каде што специјализираните полициски оперативни сили се опремени со беспилотни летала за патролирање во области со висок ризик од пожарникарски инсекти.