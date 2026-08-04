Русија изгуби половина од своите мобилизирани сили во 2022 година на фронтот во Украина

Од приближно 300.000 руски граѓани мобилизирани во 2022 година, нешто повеќе од половина останаа на украинскиот фронт до минатата година, според Јанис Клуге, експерт во Германскиот институт за меѓународни безбедносни студии, врз основа на податоци за федералниот буџет.

Секое лице мобилизирано во 2022 година, прво во Русија по Големата патриотска војна, добива исплати од 158.000 рубли. Овие исплати се вршат во согласност со Уредбата на претседателот Владимир Путин од 2 ноември 2022 година.

Според тоа, со делење на вкупните буџетски расходи за овие исплати со нивниот износ, може да се процени бројот на мобилизирани лица на фронтот, објаснува Клуге. Според неговите пресметки, 293.000 мобилизирани лица биле на фронтот на крајот од 2022 година и почетокот на 2023 година. Во 2024 година останале 246.300, а до средината на 2025 година останале 168.500. Во моментов, ако трендот продолжи, би можеле да останат нешто повеќе од 100.000 мобилизирани војници.

Некои од мобилизираните би можеле да станат војници по договор, забележува Клуге: вторите добиваат и додаток од федералниот буџет (15.000 рубли месечно), што може да се искористи за да се утврди нивниот вкупен број на фронтот.

Овој прилив го компензирал намалувањето на бројот на мобилизирани војници, а вкупниот број на војници што се борат во Украина пораснал: 523.500 во 2023 година, 667.100 во 2024 година и 723.400 во 2025 година.

Сепак, ова зголемување е значително помало од бројот на луѓе што потпишуваат договори со Министерството за одбрана. Буџетските податоци сугерираат дека руската армија „губи речиси половина од своите активни војници во Украина“ секоја година, пишува Клуге.

Според неговите пресметки, во 2023 година, „трајните загуби“ меѓу војниците по договор достигнале 182.300, додека 372.700 биле регрутирани на фронтот. Во 2025 година, „трајните загуби“ меѓу војниците по договор се зголемија на 251.000, додека 385.100 беа регрутирани.